Ново ниво на удобството: Как вертикалите WOLT трансформират ежедневието

Когато Wolt навлезе в България през юни 2025 г., го направи с ясна амбиция: не просто да доставя храна, а да преосмисли значението на удобството – и то не само в най-големите градове, а навсякъде, където може да създаде осезаемо въздействие за потребителите, бизнеса и местната икономика. По-малко от година по-късно платформата вече прави точно това. Активна в София, Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград и разширяваща се далеч отвъд поръчките от ресторанти, тя се превръща в част от ритъма на ежедневието.

С пускането на нови вертикали, включващи пазаруване на хранителни стоки от „Фантастико“, продукти за дома, красота и лична грижа от Lilly, спортни добавки от Fitness 1 и нарастващ асортимент от продукти за домашни любимци, Wolt бързо еволюира в платформа за локална търговия в България от типа „всичко на едно място“.

От „Какво ще вечеряме?“ към „Какво ми трябва днес?“

Потребителските данни на Wolt от първите месеци в България показват, че доставката вече не е запазена за специални поводи или спешни ситуации. Тя се превръща в практичен, ежедневен избор – само на няколко клика разстояние. Българите поръчват често, от различни категории и с ясни намерения – било то когато става дума за седмично пазаруване, добавки след тренировка или храна за домашния любимец, която просто не може да бъде отложена. Не е случайно, че най-голямата поръчка през изминалата година е била от супермаркет – ясен знак, че доставката на хранителни стоки бързо преминава от удобство към навик.

„Това, което наблюдаваме, е преход от импулсивни поръчки към планирано, целенасочено пазаруване“, казва Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „Фокусът ни е да направим ежедневните задачи максимално лесни и изпълняваме това обещание, като привличаме силни брандове в платформата. Когато клиентите имат реален избор, комбиниран с доставка, направена като хората, удобството се превръща в навик, а не в изключение.“

Изграждане на доверие чрез последователност

С увеличаването на новите вертикали амбицията на Wolt надхвърля механичното добавяне на категории. Платформата постепенно се развива в цялостна екосистема за локална търговия, която свързва хората с нужните им бизнеси по по-бърз и ефективен начин.

„Нашата роля е да съкратим разстоянието между намерението и действието“, обяснява генералният мениджър на Wolt. „Ако някой има нужда от вечеря, хранителни стоки, добавки или продукти за домашни любимци, не би трябвало да планира около работно време, трафик или опашки. Технологията ни позволява да премахнем тези затруднения и да върнем време на хората.“

За търговските партньори този модел означава устойчиво и предвидимо търсене, подкрепено от готова дигитална инфраструктура и логистика „последна миля“. За клиентите ползите и добавената стойност са също толкова осезаеми – от функционалности като комбинирани поръчки, групови поръчки, доставка по график и подаръци през приложението, до богат избор, първокласно обслужване и последователно отлично изживяване при различни нужди.

Допълнително, Wolt подкрепя най-активните си потребители и чрез абонаментната услуга Wolt+, която в началото на годината идва с още по-изгодни условия. С преминаването към евро, цената на абонамента се променя от 8,99 лв. (4,63 €) на 3,49 € месечно, като сумата е закръглена надолу в полза на клиентите. До 4 февруари абонатите на Wolt+ получават освен безплатна доставка и над 50% отстъпки за избрани ресторанти, а в приложението предстоят и допълнителни Wolt+-ексклузивни промоции. Така абонаментът се превръща в естествено допълнение към разширяващите се вертикали на платформата – още повече удобство, предвидимост и реални спестявания в ежедневието.

Вместо да приема доставките на храна, хранителни и други стоки като отделни казуси, приложението ги обединява в една удобна и позната рамка. „Последователността изгражда доверие“, допълва Ивайло Нецов. „Когато клиентите знаят какво да очакват – колко време ще отнеме, колко ще струва, как работи услугата, – те са много по-склонни да изпробват нови категории и да разчитат на доставките като част от ежедневието си.“

Именно тази предвидимост позволява и бързия растеж на новите вертикали. След като услугата докаже своята надеждност, използването ѝ естествено се разширява – за офиса, за споделени работни пространства, за гости при приятели или за натоварени дни, когато удобството не е лукс, а необходимост.

Какво предстои

С поглед към 2026 г. фокусът на Wolt остава върху разширяването – както географски, така и по отношение на отговор на реални нужди на потребителите. Платформата ще продължи да навлиза в нови градове и да добавя нови търговски партньори, като същевременно задълбочава присъствието си в ежедневието чрез малки, но значими моменти, в които удобството просто работи.

„Целта ни не е да бъдем използвани от време на време“, заключава Ивайло Нецов. „Искаме да бъдем истински полезни – ден след ден, както за хората, така и за местните търговци.“

Бъдещето на доставките е да са от все повече категории, по-локални и неразделна част от живота. В България това бъдеще вече започва да се оформя – и се побира съвсем естествено в сините чанти за доставка.