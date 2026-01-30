Кошмарен старт на 2026 година за един от "новите" отбори във Формула 1

Един от отборите във Формула 1 преживява най-лошия възможен старт на предсезонните тестове, след като колата им се повреди за втори път. С наближаването на сезона 2026, тимовете от цялата стартова решетка започнаха да тестват колите си преди старта на първото състезание в Мелбърн на 8 март. Преди обичайните тестове в Бахрейн през февруари, на отборите беше предоставен допълнителен период зад затворени врати на пистата в Барселона в продължение на пет дни между 26 януари и 30 януари.

Проблеми за Бортолето и Хюлкенберг в Барселона

Както се очакваше, обаче, не всички подробности от тези тестове останаха зад затворени врати и феновете вече имат приблизителна представа кои отбори могат да очакват да се представят най-добре през предстоящия сезон. За един отбор обаче тестовете в Барселона се оказаха пълна катастрофа, тъй като на третия ден те претърпяха поредна повреда. След края на 2025 година Заубер стана Ауди, като емблематичният германски производител на автомобили най-накрая се присъедини към Формула 1 за обозримо бъдеще. Разбира се, пристигането му предизвика голям интерес към това как ще се представи в дебютния си сезон, а досега нещата не изглеждат добре.

Ауди се появи на пистата в понеделник за първата си тестова сесия, но тя приключи внезапно и преждевременно след само 27 обиколки поради технически проблем, който доведе до червен флаг и прекъсна сесията на Габриел Бортолето. След като пропуснаха по-голямата част от първия ден на тестовете, от тима решиха да не участват във вторник поради лошите метеорологични условия, преди да се върнат на пистата в Барселона в сряда. Но отново се сблъскаха с проблеми в началото на деня, когато Нико Хюлкенберг спря между 9 и 10 завой.

Въпреки че това не е потвърдено официално, се съобщава, че колата е била е спряла поради хидравличен проблем. За щастие, Ауди успя да се върне на пистата по-късно и да завърши още няколко обиколки, преди да участва в последната част от тестовете в Барселона по-късно тази седмица. Въпреки проблемите, стартът на Ауди не е най-отчайващ, имайки предвид, че отборът на Уилямс така и не излъчи готов автомобил за тестовете в Испания.

