След скандала с Ивет Лалова: Европейски вицешампион и национал на България изгоряха с допинг

Преди седмица българският спорт бе разтърсен от новината, че пробата на Ивет Лалова от Олимпийските игри в Рио през 2016 година е положителна за допинг. Най-успешната ни състезателка в спринта е тествала положително за забраненото вещество - остарин глюкоронид, при повторния анализ на пробите ѝ отпреди 10 години, където завърши на 8-о място на 200 метра. Сега стана ясно, че други двама български спортисти са наказани заради употребата на допинг.

Двама български спортисти изгоряха с допинг

Националният антидопингов център е добавил нови две имена на български спортисти в списъка със санкционирани. Става въпрос за европейския вицешампион по самбо Пламен Йорданов и националния състезател по водна топка Микаел Методиев. Пламен Йорданов се наложи като един от най-добрите ни самбисти през последните години. През април 2025 година той участва на Европейското първенство в Кипър, където загуби финала в тежка категория бойно самбо от руснака Михаил Мохнаткин и трябваше да се задоволи със среброто. Именно в Кипър той бил тестван за допинг.

Още тогава той бе уличен от Международната агенция за тествания (ITA) в употреба на мелдоний. Това вещество помага на състезателите, като увеличава издръжливостта при големи физически натоварвания и при силно нервно-психическо напрежение по време на състезания. То е забранено в професионалния спорт от 2016 година. Днес процедурите по разглеждане на случая на Йорданов са приключени и той е лишен от състезателни права за период от 4 години. Санкцията му тече от 2 декември 2025 г. и ще бъде вдигната на 2 декември 2029 г.

Методиев е бивш капитан на националния отбор

Междувременно ватерполистът Методиев, който е основна част от националния ни отбор, е наказан за 2 години заради употребата на енергийния стимулант метилхексанамин. Неговото наказание е наложено със задна дата - от 20 юни 2025 г., и ще е активно до 20 юни 2027 г. Пробата на Методиев е от юни миналата година, когато "лъвовете" участваха на квалификации за Европейско първенство в Тбилиси. Отборът ни претърпя две тежки загуби - от домакина Грузия с 10:41 и от Израел с 9:16. В последния двубой националите ни се бориха мъжки и записаха първата си победа от 22 години насам - с 14:13 над Швейцария, като Микаел Методиев реализира 4 гола, включително и победния 1 секунда преди края на мача.

