Тези 6 зодии ще са нещастни през август 2025

Шест зодиакални знака преминават през трудни моменти през август 2025 година и това ги прави нещастни. Обаче всичко е на път да си дойде на мястото когато Марс навлезе в знака на Везни. Това ще донесе много успокояваща енергия.

Близнаци

Близнаци, преживявате това в момента, но не позволявайте това да ви обезкуражи - всичко е на път да си дойде на мястото. Марс в Дева може да е причинил смущения у дома, докато сте се учили как да се справяте с различните емоции на околните. Може би сте се чувствали сякаш ходите по яйчени черупки през този период или може би сте били командирът, издавайки заповеди на околните.

Въпреки това, Марс във Везни носи различна, по-любовна и флиртуваща енергия. Ще насочите вниманието си към по-добра работа с другите, а не към насилствено поемане на контрол. С навлизането на Марс в по-спокойна територия на Венера, ще бъдете подтикнати да се вгледате в себе си и да бъдете честни.

Рак

Наистина се наслаждаваш на живота си напоследък, но е станало толкова удобно, че си започнал да се свиваш, за да не нарушаваш спокойствието. Това ти действа зле, Рак. Започва наистина да ти действа на нервите.

Разбира се, обичате мира, но не можете да се подценявате, за да го запазите. По време на транзитната Луна в опозиция с Юпитер, объркването и раздразнението всъщност ще ви донесат яснота и посока.

Лъв

По време на транзитната Луна в опозиция с Юпитер, ще откриете, че сте прекарали твърде много време в разсейване, мислейки си, че те са истинските неща. В действителност те са били просто малки части от неща, които са отвличали вниманието ви.

Яснотата идва в този момент и точно навреме. Би било добре да използвате тази възможност, за да си поставите граници, да създадете приоритети и да се придържате към план. Ентусиазмът е чудесен, но сега е време да го усъвършенствате.

Дева

Дева, Марс най-накрая е извън вашия знак, което означава, че всичко е на път да си дойде на мястото. След като планетата на войната вече не е във вашия знак, можете да изследвате нови пътища с по-голяма хармония. Вече няма да се чувствате прибързани или докарани до точката на прегаряне. Отделете време за презареждане, забавете темпото и живейте в настоящето.

Марс във вашия знак може да ви е направил ориентирани към бъдещето, работещи от страх или нужда да постигнете нещо, без да си поставяте практически граници. Но сега е моментът да се вслушате в тялото си и да бъдете нежни към себе си.

Стрелец

Стрелец, като мутабилен астрологичен знак, може би сте преживели интензивността на транзита на Марс в Дева, тъй като той е създал суров аспект към вашия знак. Сега, когато Марс е във Везни, енергията работи с вас, създавайки по-малко конфликти.

Това е и момент, в който романтичната ви енергия може да процъфтява, тъй като Марс ще създаде приятен и завладяващ аспект за вашия знак, позволявайки ви да преживеете възходите и паденията на любовта с повече практичност, като същевременно живеете в момента и се наслаждавате на забавните моменти.

Риби

Докато се опитваше да намериш гласа си по време на транзита на Марс в Дева, Марс във Везни ти помага да откриеш силата си. Марс в Дева може да е причинил много дисбаланси във взаимоотношенията ви, но сега ти си връщаш контрола и се учиш как да бъдеш по-независима.

Марс в Дева може да ви е довел до изгаряне на мостове или други може да са ви го направили. Но сега е период да се вгледате в себе си и да видите онези партньорства, които са означавали най-много, което важи както за приятелствата, така и за романтичните партньори. По време на този цикъл на Марс във Везни все още ще има предизвикателства. Въпреки това, това ще ви позволи да мислите, преди да говорите, и да бъдете по-мъдри в това как гледате на границите си занапред.

