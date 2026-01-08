Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 9 януари, от Димчо Дебелянов

08 януари 2026, 21:00 часа 0 коментара
Съдържание:

"Да се завърнеш в бащината къща"

Да се завърнеш в бащината къща,

когато вечерта смирено гасне

и тихи пазви тиха нощ разгръща

да приласкае скръбни и нещастни.

Кат бреме хвърлил черната умора,

що безутешни дни ти завещаха -

ти с плахи стъпки да събудиш в двора

пред гостенин очакван радост плаха.

 

Да те присрещне старата на прага

и сложил чело на безсилно рамо,

да чезнеш в нейната усмивка блага

и дълго да повтаряш: мамо, мамо...

Смирено влязъл в стаята позната,

последна твоя пристан и заслона,

да шъпнеш тихи думи в тишината,

впил морен поглед в старата икона:

аз дойдох да дочакам мирен заник,

че мойто слънце своя път измина...

 

О, скрити вопли на печален странник,

напразно спомнил майка и родина!

Димчо Дебелянов

Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Димчо Дебелянов Поезия стихотворение
