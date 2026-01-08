Любопитно:

Фаза на Луната и аспект на деня на 9 януари 2026 г. Предстои избор

08 януари 2026, 21:20 часа 0 коментара
Фаза на Луната и аспект на деня на 9 януари 2026 г. Предстои избор

Съдържание:

На 8 януари 2026 г. Луната е намаляваща, 21-и лунен ден. Емоциите ще бъдат интензивни, очакванията ще бъдат високи, а разочарованията, ако не се намери баланс, ще бъдат болезнени. Луната във Везни действа като миротворец и дипломат. Нейната задача е да смекчи това напрежение и да ни научи да търсим справедливи компромиси. Тя ни напомня, че дори в най-трудните разговори може да се запази достойнството и уважението към другата страна. В този ден е особено важно не просто да се натисне, а да се преговаря и да се търсят решения, които поне частично удовлетворяват всички.

Януари 2026 - парите отиват при тези зодии!

Дипломация

През целия ден използвайте мощния импулс на деня, за да действате решително по ключови въпроси от кариерата и дългосрочните си цели. Но всеки път, когато вземате решение, проверявайте: дали това е в противоречие с най-дълбоките ми ценности или наранявам близки? В комуникацията си използвайте активно дипломацията на Луната във Везни. Ако усетите, че се задава кавга, опитайте се да не атакувате, а кажете: „Разбирам позицията ви, но нека намерим вариант, който отчита интересите и на двама ни.“

Вечерта направете съзнателен избор в полза на малки и изпълнени с топлина ритуали - те ще помогнат за балансиране на енергията ви. 9 януари 2026 г. е ден на съзряване и избор. Той ви държи огледало и ви пита: кой искате да бъдете - бездушен кариерист на самотен планински връх или господарка на солиден, топъл дом, където има място както за постижения, така и за любов?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Подстригването на 21-ти лунен ден носи красота и просперитет.  Ако се тълкуват правилно сънищата от този ден могат да помогнат на човек да реализира творческия си потенциал.

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес