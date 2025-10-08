Тези 6 зодии ще са щастливи през октомври 2025

Няколко зодии ще имат прекрасен октомври, тъй като това им помага да излекуват взаимоотношенията си, да изградят доверие и да си възвърнат силата, а всичко това ще ги направи безкрайно щастливи.

Телец

Телец, октомври започва с енергия, която ви насърчава да се фокусирате върху баланса между работа и личен живот. Слънцето във Везни ви приканва да подредите ежедневието си по начин, който ви носи спокойствие и стабилност.

Когато Меркурий навлезе в Скорпион на 6-ти, фокусът се премества върху партньорствата – както романтични, така и професионални. Ще усещате по-ясно какво искате от връзките си и ще сте по-склонни да говорите открито и дълбоко с другите.

Новолунието във Везни на 21-ви ви дава възможност да започнете нов цикъл, свързан със здравето, работните навици или личната организация. Ако сте обмисляли промяна в начина си на живот, това е идеалният момент да поставите ясни намерения и да предприемете първите стъпки.

Близнаци

Близнаци, на 6-ти, Меркурий навлиза в Скорпион, а Пълнолунието навлиза в Овен. С тези транзити ще изследвате съществуващите си приятелства на по-дълбоко ниво.

Тази планетарна енергия може също да ви направи по-наясно с промените, които трябва да направите в бъдеще, тъй като Пълнолунието в Овен ще повтори уроците от транзита на Сатурн в Овен през лятото. Плутон ще застане директно на 13-ти, в същия ден, в който Венера навлиза във Везни. Това може да подобри комуникацията ви с другите през следващите няколко седмици.

Слънцето навлиза в Скорпион на 21-ви, което също може да добави повече триумфална енергия; поемете водещата роля и не приглушавайте светлината си. Енергията на Скорпион ви прави усърдни, търпеливи и неудържими.

Везни

Везни, октомври започва със Слънце във вашия знак, което го прави вълнуващо ново приключение за вас. Сезонът на Везни може да ви се стори очарователен, особено след сезона на затъмненията, който току-що преживяхме.

Меркурий навлиза в Скорпион на 6-ти, улеснявайки комуникацията с партньори в любовта и бизнеса. Ако имате споделени ресурси, това може да бъде тема на разговор през следващите няколко седмици.

Венера помага за изграждането на самочувствие и ви позволява да разберете, че една връзка не определя кой сте, а Новолунието във вашия знак на 21-ви ви дава възможност да продължите да планирате пътя си към съвършенство.

Скорпион

Скорпион, с Меркурий, който навлиза във вашия знак в същия ден като пълнолунието в Овен, марсианската енергия ще ви зареди свръхсилно, напомняйки ви за бронята, която носите. И двете биха могли да бъдат емоционални транзити във вашия хороскоп, така че не се колебайте да насочите енергията си към задачи, които носят радост.

Когато Венера навлезе във Везни на 13-ти, нивата на производителност биха могли да се повишат рязко, тъй като този планетарен транзит подобрява вашите изследователски умения.

Слънцето навлиза във вашия астрологичен знак на 22-ри, носейки красива енергия, която продължава да подчертава вашите дарби и таланти. Вълна от мир и спокойствие може да бъде част от енергията във вашия сектор на взаимоотношенията.

Стрелец

Стрелец, Меркурий навлиза в Скорпион на 6-ти, което е началото на един фантастичен месец за вас, тъй като може да ви помогне да бъдете по-търпеливи с думите си, вместо да бъдете твърде смели с другите.

Пълнолунието в Овен на 6-ти осветява сектора на взаимоотношенията ви, показвайки ви да се освободите от миналото и да се съсредоточите върху настоящето. Любовта може да нарани, но това не означава, че трябва да затваряте сърцето си за другите.

Новолунието във Везни на 21-ви ще отеква от посланията на приятелствата както от миналото, така и от настоящето. Това може да бъде емоционален преход, позволяващ ви да видите как вашите връзки са ви оформили, но също така откривате типа хора, които искате в живота си.

Водолей

Водолей, ти си една от зодиакалните знаци с най-добрите хороскопи през целия месец. Меркурий в Скорпион започва нещата на 6-ти, последван от Пълнолуние в Овен в същия ден.

И двата астрологични транзита подчертават усилията, които си положил, за да утвърдиш мястото си под Слънцето, и може да е период, в който твоите ментори или учители оценяват упоритата ти работа.

Новолунието във Везни може да бъде период, в който бихте могли да приоритизирате академичните си цели. Ако сте желали да се върнете в училище или да започнете нова глава в образованието си, транзитът може да ви помогне да се подготвите за това.