МУЗИКАУТОР: Културните музикални събития, подкрепени от НПВУ, могат да оставят авторите без възнаграждение

На фона на протеста „Нищо не е наред“ за блокирани плащания по НПВУ, МУЗИКАУТОР предупреждава, че липсата на контрол и изисквания за уредени авторски права води до системни нарушения на ЗАПСП

Докато културните организации и независими артисти излязоха на протест пред Министерството на културата под надслов „Нищо не е наред“, заради трудности в плащане и отчитане на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), МУЗИКАУТОР сигнализира, че значителна част от културните музикални събития, финансирани по Националния фонд „Култура“ (НФК) и НПВУ, се реализират без да се уреждат авторските права на творците.

Сдружението на композитори, автори и музикални издатели за управление на авторски права отново алармира, че това е предпоставка за сериозно нарушение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и създава риск публични европейски средства да бъдат изразходвани незаконосъобразно.

Според МУЗИКАУТОР в процедурите на НФК и НПВУ не е заложено задължително изискване за представяне на лиценз или договор за уредени музикални права, въпреки че проектите включват публично изпълнение на музика.

„Планът за възстановяване и устойчивост представлява разходване на публични европейски средства. Парите са дадени, но все така авторските права остават незаплатени. Което нас ни вкарва в един много тежък кръг — да установяваме тези обстоятелства и на места да водим съдебни дела за нещо, което може да бъде уредено превантивно, бързо, лесно и ясно,“ подчертава Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Той посочва, че това противоречи не само на чл. 58 от ЗАПСП, но и на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, който изисква представяне на доказателства за всички разходи при усвояване на публични средства.

Пример са общинските събития, които много често се финансират от подобни фондове. От 265 общини в България едва 101 имат сключени договори за уредени авторски права с МУЗИКАУТОР. Останалите продължават да организират концерти и фестивали без лиценз, въпреки разясненията и последователната комуникация от страна на организацията.

МУЗИКАУТОР настоява за комплексно решение и институционални мерки и организацията вече е изпратила официални писма до Министерство на културата, Министерство на финансите, както и до органите, които отговарят за проверка на разходването на европейски средства.

Целта е да се въведе единен механизъм, който изисква доказателства за предварително уредени авторски права при кандидатстване, отчитане и финансиране на проекти по НПВУ и общинските културни програми.