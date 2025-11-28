Спорт:

Путин май е забравил руската приказка за златната рибка - накрая ще има само едно пробито корито

Путин май е забравил руската приказка за златната рибка - накрая ще има само едно пробито корито

Руснаците вече са напълно неадекватни. След плана от 28 точки, които пробутаха на Доналд Тръмп с помощта на пратеника му Стив Уиткоф, човек остава с впечатлението, че не са чели собствената си приказка за златната рибка. В нея точно това се случва - получаваш едно, второ, трето, десето, но после вече посягаш към нещо, заради което в крайна сметка оставаш само с едно разбито корито. Това каза украинският ветеран от войната, бивш командир на взвод от батальона "Айдар", Евгений Дикий в интервю за "Главред.

Говорейки за плана, той бе категоричен, че документът е писан от Москва. Защо? Защото при сегашните условия това е максимумът, на който Русия се надява, и дори е много повече от това, което руските войски всъщност са завладели.

"Този план ясно разкрива наглостта на Москва. Надявам се, че това и ще погуби Русия. Ако руснаците бяха поискали около половината от този план, страхувам се, че можеха да ни довършат. Но те поискаха толкова много, че е малко вероятно някой в ​​Украйна да е готов да го подпише", каза военният.

Елена Страхилова
