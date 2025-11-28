САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“, предадоха световните агенции. Решението е взето след атаката, извършена във Вашингтон от афганистански гражданин срещу членове на американската Национална гвардия. Новината обяви американската агенция по въпросите на имиграцията – Американска служба за имиграция и натурализация.

Ето на кои държави са ограничени да влизат в САЩ

Снимка: Getty images

Директорът на ведомството Джойзеф Едлоу заяви, че съгласно инструкции на президента на САЩ Доналд Тръмп, той е разпоредил пълно и щателно преразглеждане на всяка една зелена карта, издадена на чуждестранен гражданин, идващ от страни, за които се смята, че пораждат безпокойство.

В отговор на въпрос на Франс прес за кои страни става дума, ведомството препрати към президентската прокламация от юни, с която се налага забрана за влизане в САЩ или визови ограничения на гражданите на 19 държави. Тези страни са Афганистан, Мианма, Чад, Република Конго, Екваториална Гвинея, Еритрея, Хаити, Иран, Либия, Сомалия, Судан, Бурунди, Йемен, Куба, Лаос, Сиера Леоне, Того, Туркменистан и Венецуела.

Двама американски военни от Националната гвардия бяха сериозно ранени близо до Белия дом от афганистански гражданин, открил огън по тях. Той е пристигнал в САЩ през 2021 г. Президентът Тръмп определи тази атака като проява на тероризъм и обеща да засили антимиграционните политики в отговор на нея.

