Главният прокурор на Мексико хвърли оставка

28 ноември 2025, 06:10 часа 354 прочитания 0 коментара
Главният прокурор на Мексико Алеханро Герц подаде оставка по искане на президентката на страната Клаудия Шейнбаум, предадоха световните агенции. Герц беше назначен на поста през 2019 г. и мандатът му трябваше да продължи до 2028 г. Той се оттегля в момент, в който мексикански медии говорят за нарастващи различия между него и президентката. Герц, който е на 86 години, заяви, че Шейнбаум му е предложила да стане посланик в приятелска страна. 

Сенатът на парламента на Мексико ще трябва да одобри оттеглянето на главния прокурор и да избере негов приемник, който ще бъде предложен от Шейнбаум.

Каква е причината?

Снимка: Getty images

Според местни медии напускането на Герц може да е свързано с разпространението от прокуратурата на информации относно разследване на трафик на оръжия и дрога, започнало срещу Раул Роча, съсобственик на конкурса „Мис Вселена“.

Герц се оказа забъркан в няколко скандала през 2022 г. Той беше обвинен в злоупотреба с власт, защото вкарал в затвора бившата си тъща и бившата и бившата си снаха, които той обвиняваше, че са отговорни за влошаването на здравето на брат му, който впоследствие починал. Двете жени бяха освободени с решение на Върховния съд.    

Според местни медии следващият главен прокурор може да е Ернестина Годой, бивш главен прокурор на столицата Мексико и настоящ юридически съветник на президентката.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
