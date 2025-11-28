Главният прокурор на Мексико хвърли оставка

Главният прокурор на Мексико Алеханро Герц подаде оставка по искане на президентката на страната Клаудия Шейнбаум, предадоха световните агенции. Герц беше назначен на поста през 2019 г. и мандатът му трябваше да продължи до 2028 г. Той се оттегля в момент, в който мексикански медии говорят за нарастващи различия между него и президентката. Герц, който е на 86 години, заяви, че Шейнбаум му е предложила да стане посланик в приятелска страна.

Още: Куриозно: Пиян прегърна и опита да целуне по врата президента на Мексико (ВИДЕО)

Сенатът на парламента на Мексико ще трябва да одобри оттеглянето на главния прокурор и да избере негов приемник, който ще бъде предложен от Шейнбаум.

Каква е причината?

Снимка: Getty images

Още: "Поколението Z" срещу корупцията: Протести и сблъсъци с полицията в Мексико (ВИДЕО)

Според местни медии напускането на Герц може да е свързано с разпространението от прокуратурата на информации относно разследване на трафик на оръжия и дрога, започнало срещу Раул Роча, съсобственик на конкурса „Мис Вселена“.

Герц се оказа забъркан в няколко скандала през 2022 г. Той беше обвинен в злоупотреба с власт, защото вкарал в затвора бившата си тъща и бившата и бившата си снаха, които той обвиняваше, че са отговорни за влошаването на здравето на брат му, който впоследствие починал. Двете жени бяха освободени с решение на Върховния съд.

Според местни медии следващият главен прокурор може да е Ернестина Годой, бивш главен прокурор на столицата Мексико и настоящ юридически съветник на президентката.

Още: Мексико с нов посланик в Турция