136 дрона: Атака след атака срещу руски енергийни обекти и военни летища (ВИДЕО)

Таганрог, Ростовска област. Саратов. Саки, окупирания от руснаците преди 11 години Кримски полустров - всички те станаха цели на поредната украинска атака с дронове, проведена тази нощ. Руското военно министерство съобщава за 136 свалени дрона - наскоро имаше твърдения на Z-блогър поне 10% от украинските дронове преодоляват руската ПВО. От статистиката за тази нощ личи, че 46 дрона са свалени над Ростовска област, 30 над Саратовска, 29 над Крим и 12 над Черно море. Единичен брой безпилотни летателни апарати са свалени над още 5 дрона. Видеокадри в Телеграм показват взривове, вече има известна яснота какво е станало - Още: Украйна с мощна атака срещу Русия, има данни за ударен нефтопреработвателен завод (ВИДЕО)

"В Таганрог отломки от дронове нанесоха щети на балкони и счупиха стъкла в два частни имота" - това написа в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. Кметът на града Светлана Камбулова не съобщава нищо засега за щети - в Таганрог вчера имаше ден на траур след като два руски военни самолета избухнаха в пламъци преди вече 3 денонощия - Още: Два знакови руски военни самолета са поразени в Таганрог. Руснаците: Те си бяха за скрап (ВИДЕО)

Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA, чийто главен редактор Анастасия Чумакова вчера стана ясно, че е издирвана от руските власти след като е включена в руския списък с терористи и екстремисти, геолокализира видеокадри на взривове в Таганрог. Отново става въпрос за военното летище "Таганрог Южни", атакувано вече тази седмица - едното видео е заснето от точка на само 1,3 километра от летището.

В Саратовска област също имаше атака - предполагаемо цел е била Саратовската рафинерия, там ASTRA е изследвала два видеоклипа и снимка. Първото видео сочи къде е имало стрелба от руска ПВО - в района на улица "Заводская", а снимката показва дим в жилищен район близо до улиците "Шелковичная" и "Новоузенская" – квартал с частни домове, заобиколен от девететажни сгради. Кадрите са направени от улица "Симбирцева". Последното видео показва пожар на улица "Новоузенская" 68А. Има обаче и видеокадри от Енгелс - там също има руска ВВС база и руско военно летище. Енгелс се намира точно срещу град Саратов, двата града са един срещу друг на река Волга.

В Крим атаката е била изглежда срещу ТЕЦ-а в района на Саки - руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" в сутрешния си обзор за денонощието изрично казва, че украинците са атакували масирано руски енергийни обекти в няколко района. Украинският телеграм канал "Кримски вятър" публикува данни от системата за отчитане на топлинни петна на НАСА FIRMS, които показват пожар точно в района на ТЕЦ, на територията на предприятието ПАО НПО "Йодобром". Това предприятие произвежда химически продукти. "Йодобром" се намира на 250 м от топлоелектрическата централа в Саки.

