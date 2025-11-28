Лувърът вдига цените, но само за част от туристите

Лувърът в Париж ще увеличи цената на билетите за посетители, които не са от Европейския съюз и от Европейското икономическо пространство, включващо освен ЕС и Лихтенщайн, Норвегия и Исландия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. От 14 януари догодина билетите за тези посетители ще струват 32 евро. Това е с 10 евро повече от цената на настоящия билет.

Управата на музея взе това решение вчера и се надява постъпленията от това увеличение да са между 15 и 20 млн. евро на година, които ще бъдат вложени в разрешаването на структурни проблеми на Лувъра.

Зрелищен обир

По-рано тази есен в музея беше извършен зрелищен обир, като ценностите на стойност 88 млн. евро още не са открити. Няколко души бяха арестувани за кражбата, извадила наяве сериозни проблеми със сигурността на Лувъра.

Моментът на бягството на крадците от Лувъра беше уловен от камера. На кадрите се вижда как обирджиите напуснали музея с асансьор, а след това избягали със скутери.