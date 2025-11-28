Студио Actualno:

"Миграционната политика си е наша работа": Мерц с твърда позиция към САЩ

28 ноември 2025, 06:08 часа 438 прочитания 0 коментара
"Миграционната политика си е наша работа": Мерц с твърда позиция към САЩ

Германската миграционна политика си е германска работа. Това каза канцлерът Фридрих Мерц на САЩ в отговор на директива от американския Държавен департамент към държавните служители в западните страни да работят за по-стриктна миграционна политика, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Миграционната политика си е наша работа и ние решаваме по този въпрос, както смятаме за правилно", заяви Мерц.

ОЩЕ: Мерц: Обясних на Тръмп ангажимента ни към Украйна

"Откакто това правителство беше съставено, ние сме на прав път по този въпрос", добави Мерц. 

Миграцията се превърна в политически деликатен въпрос, особено след като правителството на Мерц насърчи политика на по-голям миграционен контрол в сравнение с неговите предшественици.

Миналата седмица Държавния департамент на САЩ публикува в "X" текст, в който американски официални представители бяха призовани да приканят правителствата на западните страни да вземат решителни мерки, за да защитят гражданите от опасностите на масовата миграция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Масовата миграция представлява екзистенциална заплаха за западната цивилизация и подкопава стабилността на ключови американски съюзници", се казва в текста.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
САЩ мигранти Фридрих Мерц
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес