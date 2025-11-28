"Миграционната политика си е наша работа": Мерц с твърда позиция към САЩ

Германската миграционна политика си е германска работа. Това каза канцлерът Фридрих Мерц на САЩ в отговор на директива от американския Държавен департамент към държавните служители в западните страни да работят за по-стриктна миграционна политика, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Миграционната политика си е наша работа и ние решаваме по този въпрос, както смятаме за правилно", заяви Мерц.

"Откакто това правителство беше съставено, ние сме на прав път по този въпрос", добави Мерц.

Миграцията се превърна в политически деликатен въпрос, особено след като правителството на Мерц насърчи политика на по-голям миграционен контрол в сравнение с неговите предшественици.

Миналата седмица Държавния департамент на САЩ публикува в "X" текст, в който американски официални представители бяха призовани да приканят правителствата на западните страни да вземат решителни мерки, за да защитят гражданите от опасностите на масовата миграция.

"Масовата миграция представлява екзистенциална заплаха за западната цивилизация и подкопава стабилността на ключови американски съюзници", се казва в текста.