Червен, оранжев и жълт код в почти цялата страна за валежи

Днес на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, съобщават от НИМХ. Червен, оранжев и жълт код са обявени за редица области заради очакваните валежи. Червен код е в сила за: Благоевград, Кърджали и Смолян. Оранжев код е в сила за Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, София област, Стара Загора и Хасково.

Жълт код за областите: Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Перник, Плевен, Сливен, София град и Ямбол; части от Стара Загора и Пловдив. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 6-7 градуса.

Какво ще е времето в останалата част от България

Снимка: iStock

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина - над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 11 градуса по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца.

