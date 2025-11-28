Войната в Украйна:

Червен, оранжев и жълт код в почти цялата страна за валежи

28 ноември 2025, 06:16 часа 420 прочитания 0 коментара
Червен, оранжев и жълт код в почти цялата страна за валежи

Днес на места и в Източна България ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, съобщават от НИМХ. Червен, оранжев и жълт код са обявени за редица области заради очакваните валежи. Червен код е в сила за: Благоевград, Кърджали и Смолян. Оранжев код е в сила за Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, София област, Стара Загора и Хасково.

Още: Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

Жълт код за областите: Велико Търново, Видин, Враца, Монтана, Перник, Плевен, Сливен, София град и Ямбол; части от Стара Загора и Пловдив. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 9 и 14 градуса, в западната половина на Дунавската равнина: 6-7 градуса.

Какво ще е времето в останалата част от България

Снимка: iStock

Още: "Вятърът винаги е прочиствал мъжката глава и мисли": Проф. Рачев с дъждовна прогноза за времето

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина - над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7 градуса, на 2000 метра - около 2 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Температурата на морската вода е от 11 градуса по северното черноморско крайбрежие до 14-16 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Атмосферното налягане е около и малко по-ниско от средното за месеца.

Още: Жълт код за силен вятър и валежи

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Валежи НИМХ жълт код дъжд червен код
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес