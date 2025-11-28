Поредна обида на Тръмп към жена журналист (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново обиди журналистка, наричайки я "глупава". "Глупава ли си? Глупава ли си?", каза Тръмп, прекъсвайки репортерката, докато отговаряше на въпроси в имението си във Флорида относно проверката на афганистанци в Съединените щати. Двама войници от Националната гвардия бяха застреляни на 26 ноември близо до Белия дом, вероятно от афганистански гражданин, доведен в страната след внезапното изтегляне на американските сили от Афганистан през 2021 г.

Donald Trump just snapped at a reporter who confronted him over his lies on the National Guard shooter “Are you stupid? Are you a stupid person? You're just asking questions because you're a stupid person.” What an insecure child. pic.twitter.com/RLVs3F0otD — Harry Sisson (@harryjsisson) November 28, 2025

Груб тон

Журналистката попита Тръмп защо обвинява своя предшественик Джо Байдън, след като някои от хората в неговата собствена администрация са казвали, че преселилите се афганистанци са били щателно проверени.

"Защото те ги пуснаха", отсече Тръмп, показвайки снимка на американски военен самолет, пълен с хора, бягащи от властта на талибаните. "Те дойдоха заедно с хиляди други хора, които не би трябвало да са тук, а ти просто задаваш въпроси, защото си глупава", заяви американският президент.

Обидите и грубият тон са характерни за ерата Тръмп, но той изглежда запазва особена неприязън към жените в журналистическата колегия.

На 26 ноември Тръмп се разгневи на репортаж в "Ню Йорк Таймс", който се фокусираше върху възрастта му и нарастващите признаци на умора, наричайки авторката на статията "грозна". По-рано този месец той нарече една журналистка "прасе", а друга "ужасен човек".