За 3 зодии се отваря портата на паричното изобилие

В портала между две затъмнения, Слънцето и Луната, и подправен от ретрограден Меркурий, за 3 зодиакални знака до 1 март 2026 г., се отваря портата на паричното щастие.

Според прогнозите на хороскопа , до 1 март 2026 г. трите знака на зодиака се възползват от астрален контекст, благоприятен за пари, професионални възможности и финансова стабилност . Независимо дали вече имате ясни планове за финансов растеж или все още се колебаете да поемате рискове, следващите дни ви канят да останете отворени и внимателни към знаците.

Ключовият момент от седмицата е ретроградното навлизане на Меркурий в Риби в четвъртък, 26 февруари . Въпреки че ретроградният Меркурий често се свързва със забавяния или объркване, този път е във ваша полза: той връща на преден план стари идеи, изоставени проекти и финансови възможности, които сте игнорирали или отлагали. Освен това се намираме в портала на затъмнението, интервалът между слънчевото затъмнение на 17 февруари и лунното затъмнение на 3 март - период, известен с бързи промени, открития и неочаквани скокове. Бъдете бдителни и последователни в желанието си за материален прогрес.

Телец

Време е за действие. Вторник, 24 февруари, Луната в първи квадрат в Близнаци бележи повратна точка, която изисква да направите конкретна стъпка към финансовите си цели . Може да се изправите пред избор между бързи победи и дългосрочен успех. Не позволявайте на съмненията да ви спъват. Изберете опцията, която е в съответствие с основните ви цели. Тази енергия ви предлага възможността да започнете нов финансов проект, да кандидатствате за работа или да възприемете по-здравословна стратегия за управление на парите.

Интуицията играе голяма роля сега, но е също толкова важно да осъзнаете своята стойност. Имате естествен талант за изграждане на финансова стабилност и тази седмица ви предизвиква да мислите по-широко. Ново начало е на една ръка разстояние, ако действате с увереност.

Козирог

Търсете и изградете това, което заслужавате. Марс е във Водолей , стимулирайки желанието ви за финансова независимост. Този транзит може да донесе неочакван приход, проблем с имуществото или дори наследство. По-дълбоко в себе си обаче тази енергия ви помага да осъзнаете какво наистина заслужавате, дори и да не сте получили подкрепата или уверението, от които сте се нуждаели в миналото. В петък, 27 февруари, съответствието между Марс и Уран носи голяма промяна: финансовият успех е преплетен с креативност и лична свобода. Може да е необходимо изцеление от стари страхове от липса, но наградата е дългосрочна: достъп до вашите автентични таланти и различен, по-проспериращ живот от този, който сте познавали. Важно е да си позволите да изпитате изобилието, за което сте работили.

Водолей

Вашите финансови достойнства излизат наяве. В неделя, 1 март, Северният възел среща Слънцето в Риби , активирайки зоната на парите и изобилието. Северният възел показва посоката на вашата съдба, а Слънцето ви дава силата да претендирате за това, което по право е ваше. Енергията на Риби носи неочаквани възможности, но също така и съществен урок за баланса: финансовият успех не е задължително да идва за сметка на личното ви време или вашето благополучие. Изберете онези опции, които изграждат истинско и трайно изобилие. В събота, 28 февруари, ретроградният Меркурий се подравнява с Венера в Риби, напомняйки ви за стара мечта или изоставен житейски път. Това може да е ключът към просперитета, без да предавате ценностите си.