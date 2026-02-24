Река Марица преля: Последствията са извън България (ВИДЕО)

Проливни дъждове доведоха до преливане на река Марица, която образува границата между Турция и Гърция. Реката, която е известна в Гърция като Еврос, а в Турция като Мерич, наводни пограничните райони на двете старни, предаде гръцкото издание Kathimerini. Прогнозата за времето в България предвижда още валежи през следващите 48 часа, което се очаква допълнително да влоши ситуацията в Еврос и неговите притоци, особено река Арда в България.

Редовните наводнения в региона подчертаха спешната необходимост от значителни проекти за защита от наводнения и дългосрочно планиране за защита на местното селско стопанство и осигуряване на устойчивост на местната общност.

Заляти са гръцки земеделски земи

Пробив на дига в Корнофолия е наводнил над 1000 акра обработваеми култури и някои селища. Гръцките власти в община Суфли са в повишена готовност, като забраняват всякакво движение в засегнатата зона, за да предотвратят инциденти.

Екипите за гражданска защита работят с пълен капацитет, тъй като нивата на водата остават критични в няколко речни басейна.

Междувременно в понеделник лидерът на СИРИЗА Сократис Фамелос обвини правителството в „изключителна некомпетентност“. „Невъзможността да се постигне споразумение с България за водите на Арда, пренебрегването на публичните политики и липсата на модерна инфраструктура водят до суша през лятото и превръщат дъждовете в заплаха през зимата", смята той.

Ситуацията в Турция

Ситуацията в Турция не е много по-различна. Съобщава се за наводнения и на източния бряг на река Еврос в турска територия, като наводнителните води са засегнали района на Одрин.