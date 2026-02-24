Безкомпромисен рокендрол с DANKO JONES и Split Dogs на 17 октомври в София

Една от най-енергичните и последователни рок формации на последните десетилетия Danko Jones пристига в България по покана на Fest Team. Канадското пауър трио ще се качи на сцената в Pirotska 5 Event Center, София на 17 октомври 2026 г. с неуморима и безмилостна рокендрол енергия. Билетите започват на цени от 44 евро в мрежата на Ticketstation от 25 февруари в 12:00 ч.

Създадени в Торонто през 1996 г., Danko Jones вече близо 30 години са сред най-последователните и непримирими защитници на хард рока. От ранни култови албуми като "We Sweat Blood" и "Sleep Is The Enemy" до силната поредица "A Rock Supreme" (2019), "Power Trio" (2021) и "Electric Sounds" (2023), Danko Jones доказват, че формулата "китара, бас, барабани и отношение" все още работи – и то повече от отлично.

През годините групата се утвърждава на глобалната рок сцена с поредица от златни и платинени отличия в Швеция, стабилно присъствие в класациите на държави като Германия, Финландия, Франция, Канада и Швейцария и над 100 милиона стрийма в Spotify. Музиката им излиза далеч извън рамките на клубната сцена – парчета на бандата звучат в продукции на HBO, в култови сериали като "True Blood" и "CSI:NY", в игри на EA Sports, както и в кампании на марки като Ford и Budweiser. "Gonna Be A Fight Tonight" дори се превръща в официална тема на WWE Royal Rumble, доказвайки, че звукът на Danko Jones е създаден за големи арени и още по-големи емоции.

През 2025 г. групата добавя нова силна глава към дискографията си с 12-ия си студиен албум "Leo Rising" – 11 песни изключителен хард рок. Парчета като "What You Need", "Diamond In The Rough" (с участието на китарната легенда Marty Friedman), "Every Day Is Saturday Night" и "I Love It Louder" показват, че музиката на Danko Jones може да бъде директна, енергична и създадена за пеене с високо вдигнат юмрук. Албумът, продуциран от дългогодишния им сътрудник Eric Ratz, е може би най-позитивният и вдъхновяващ запис на бандата до момента, без да губи и грам от характерната си агресия.

Като специални гости на сцената в София ще видим и Split Dogs – британската група от Бристол, известна със своя суров, директен и енергичен звук, която съчетава класически рокендрол и ярка пънк атмосфера. На живо Split Dogs са познати с рязката си, зареждаща енергия и страстни изпълнения, което ги прави идеални партньори на сцената точно преди Danko Jones за една незабравима вечер, изпълнена с мощни рифове, адреналин и истинско рокендрол настроение.

Концертът в София на 17 октомври 2026 г. ще бъде част от световното им турне и обещава вечер, пълна с много скачане, хедбенгинг и истинско рок удоволствие. Билетите влизат в продажба на 25 февруари (сряда) в 12:00 в мрежата на Ticketstation на цени, започващи от 44 евро. Следете каналите на Fest Team за актуални новини, както и събитието тук.