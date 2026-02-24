Златни медалистки на Олимпиадата отказаха визита при Тръмп

Златните медалистки от олимпийския отбор по хокей на САЩ отхвърлиха поканата на президента Доналд Тръмп, като се позоваха на проблеми с графика си. Поканата дойде, след като Тръмп поздрави по телефона мъжкия отбор на САЩ в неделя, докато играчите празнуваха историческата си олимпийска победа, и дори предложи да изпрати военен самолет, за да ги докара във Вашингтон.

Тръмп с покана към мъжкия и женския тим по хокей

„Във вторник вечерта ще изнесем речта за състоянието на съюза. Мога да изпратя военен самолет или нещо подобно, ако искате. Това е най-страхотната вечер. Това е най-важната реч“, каза президентът по високоговорителя, държан от директора на ФБР Каш Пател в съблекалнята, сред бурни възгласи и викове „ние сме вътре“.

Тръмп добави: „Трябва да ви кажа, че ще трябва да доведем и женския отбор – знаете го. Ако не ги поканим смятам, че вероятно ще бъда подведен подведен под импийчмънт, ок?“ Членовете на отбора се разсмяха. Този момент – и реакцията на играчите – предизвикаха значителна негативна реакция в социалните медии.

И мъжкият, и женският хокеен отбор бяха официално поканени да присъстват на речта на Тръмп във вторник, според говорител на женския отбор. Не е ясно дали мъжките спортисти ще изпълнят плановете, но жените са отказали поканата.

Женският отбор отказа поканата, изтъквайки като причина невъзможността да се вмести в графика

„Ние сме искрено благодарни за поканата, отправена към нашия златен медалист, женския хокеен отбор на САЩ, и дълбоко ценим признанието за тяхното изключително постижение“, заяви говорителят на отбора в изявление.„Поради графика и предварително насрочени академични и професионални ангажименти след Игрите, спортистите не могат да участват."

И двата американски отбора спечелиха олимпийско злато в изключителни мачове срещу Канада, жените с 2:1 в продълженията в четвъртък, а мъжете с 2:1 в продълженията в неделя.

Джак Хюз, който отбеляза победния гол в мача на мъжете, каза, че една от първите му мисли е била за звездата на женския отбор Меган Келер.

„Първият човек, за когото се сетих, беше Меган Келер, която отбеляза гола за златния медал онази вечер“, каза центърът на Ню Джърси Девилс в интервю малко след победата си, спомняйки си как се е срещнал с Келер в олимпийският стол след победата на жените. „Видях я и просто й казах колко съм щастлив и горд от тяхната група и това беше една от първите ми мисли.“

Нито един от олимпийските отбори няма много време да се наслади на победите си, тъй като се връщат в професионалните си и колежански хокейни отбори. Професионалната женска хокейна лига възобновява сезона си в четвъртък, а Националната хокейна лига – в сряда.

Женският отбор спечели златото в Пьончанг по време на първия мандат на Тръмп. Те бяха сред спортистите, поканени в Белия дом през април 2018 г. като част от по-широко празненство по повод Олимпиадата. Победата на мъжете беше първата от 1980 г. насам, когато се случи „Чудото на леда“.