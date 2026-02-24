"Скъсаха менискус": Съдийската колегия на ВСС се скри от среща с Андрей Янкулов

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов не е успял да проведе планираната среща с членовете на съдийската колегия на Висш съдебен съвет заради липса на кворум. Причината - част от кадровиците изненадващо са излезли в отпуск. Става дума за Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев.

Тъй като съдийската колегия функционира в намален състав от години, отсъствието им е довело до невъзможност да се съберат необходимите осем гласа за откриване на заседанието. Още: Зам.-градският прокурор подкрепи Янкулов: Прокуратурата не бива да зависи от една воля

Поради липсата на кворум е бил отложен и изборът на нов председател на Военния съд в Пловдив. Двамата кандидати са се явили във ВСС, но са били уведомени, че гласуването се пренасрочва за 17 март.

Ситуацията се развива само два дни преди заседанието на Пленума на ВСС, на което трябва да бъде разгледано искането на Янкулов за отстраняването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Правосъдният министър заяви, че е поискал да присъства на заседанието на съдийската колегия от "институционално уважение към съдебната власт и съдийската общност". Той подчерта, че възнамерява да упражнява правото си да ръководи заседанията на Пленума на ВСС "винаги, когато може". Още: Проблемът "Сарафов" и вратичката в закона: Бивш правосъден министър настоя за прочистване на прокуратурата отвътре

"Макар и министърът да няма право на глас, самото присъствие на заседанията дава възможност за по-добро разбиране на проблемите на съдебната власт и участие в тяхното решаване", посочва Янкулов след проваленото заседание.