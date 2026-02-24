"Не искат да пускат кокала! Цялата тая кал е заради двама треньори, които не са български граждани"

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева смята, че предишните управляващи, които сега са в опозиция, не искат да пуснат кокала заради злоупотреби в миналото. Според двукратната сребърна олимпийска медалистка, срещу нея се хвърля кал заради двама треньори, които не са български граждани. Тя визира Сослан и Казбек Фарниеви, които са лични треньори на водещите състезатели на ЦСКА.

Станка Златева се закани да осветли злоупотреби на предишната власт

"Няколко човека се правят на недоволни и на големи разбирачи. Явно кокалът не е толкова малък, както някои го нарекоха", заяви Златева в интервю пред Actualno.com. "Във федерацията, викаха, не било хубаво да се работи там, ама кокалът никой не го пуска. Постепенно ще започна да изкарвам информация за злоупотребите, които предпочетохме да не ги афишираме толкова."

Още: "Казваха, че ако спечеля изборите, ще се хвърлят през прозореца. Голяма злоба им вкарахме, объркахме сметките"

"Но явно искат по този начин да се работи. Постепенно ще вадим статистики колко пари, за какво са харчени и къде можеха да отидат тези пари", добави още тя. И отбеляза: "Цялото това напрежение и цялата тая кал са заради двама треньори, които не са български граждани, и няколко състезатели, които може и да искат да дойдат, но просто така им поставят условията."

