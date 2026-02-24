Спорт:

24 февруари 2026, 12:13 часа
"Голът на Пиедраита е кандидат за "Пушкаш"! Огромна класа" (ВИДЕО)

Победното попадение на Алехандро Пиедраита за ЦСКА в столичното дерби срещу Славия е достойно да спечели наградата "Ференц Пушкаш" за най-красив гол за годината. Това заяви спортният журналист от Sportlive.bg Янко Станчев в последния епизод на предаването "Точно попадение". Според него, голът на Пиедраита напомня на фамозното изпълнение на Марио Манджукич за Ювентус на финала на Шампионска лига срещу Реал Мадрид, с разликата, че Манджукич сам си повдигна топката, докато Пиедраита получи пас от Петко Панайотов.

Голът на Пиедраита - достоен за "Пушкаш"?!

Пиедраита вкара дебютния си гол за ЦСКА след бърза комбинация с няколко подавания с Панайотов, завършила с невероятен акробатичен удар, който действително прилича на шедьовъра на Манджукич от 2017 година. Тогава голът на Манджукич бе избран за номер 1 в Шампионска лига. В същата година обаче Оливие Жиру вкара с онзи легендарен "скорпионски удар", с който спечели наградата "Пушкаш".

Алехандро Пиедраита

Фамозното изпълнение измъкна ЦСКА от трудния мач със Славия

"Определено попадението на Пиедраита е кандидат за "Пушкаш" за мен. Наистина изключително изпълнение, огромна класа", започна Янко Станчев. "Предния път казах, че на ЦСКА ще им е трудно срещу Славия и това се видя. Схемата 4-1-4-1 на Христо Янев не пасва много на тази на Ратко Достанич с 4-2-3-1, чисто дефанзивно, защото много лесно може да се контрира играта на ЦСКА. В един такъв мач просто се нуждаеш от подобно фамозно изпълнение, което да ти реши мача - и Пиедраита го направи. Смените на Христо Янев му решиха мача." добави още той.

Повече - гледайте във видеото:

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
