Чрез TikTok: Възрастен мъж заплаши съдията, свалила от поста приятел на Путин от Балканите

Съдът в Босна и Херцеговина осъди възрастен мъж на една година затвор за опит да сплаши съдия Сена Узунович, която водеше процеса срещу бившия президент на Република Сръбска и пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин - Милорад Додик по обвинения в неподчинение на решенията на върховния представител, предаде хърватската медия "Индекс".

Припомняме, че през февруари 2025 г. Узунович осъди Додик на една година затвор, която впоследтвие му се размина, и шестгодишна забрана за заемане на длъжности в държавни органи, което по-късно беше потвърдено от апелативния отдел на Съда на Босна и Херцеговина.

Заплахите в TikTok

Докато този процес течеше, Любан Вукович, заедно с Марко Плавшич, публикуваха видеоклип в социалната мрежа TikTok, в който изразиха подкрепата си за Додик и заплашиха съдийката Узунович със съобщение, че е „докоснала осата“.

Наказанията

След повдигането на обвинението Плавшич призна вината си и въз основа на това признание беше осъден на една година затвор. Сега Вукович получи същата присъда.

Както съобщава порталът Detektor, специализиран в наблюдението на съдебните процеси в Босна и Херцеговина, защитата на Вукович се е основавала на твърдението, че всичко това е вид хумор, но съдия Денис Куртович отхвърли подобен аргумент.