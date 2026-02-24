Драстичен спад в продажбите на нови автомобили в България

В България през януари 2026 г. са регистрирани 3218 нови автомобили, което е спад с цели 19,5 на сто спрямо 3995 през януари 2025 г. Това показват най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани днес. Делът на продадените бензинови автомобили е 73,9 на сто, на дизеловите - 12,5 на сто, на хибридните електрически (HEV) - 6,3 на сто, на електрическите превозни средства с батерии (BEV) - 5,7 на сто и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,4 на сто.

Спад на продажбите и в ЕС

Регистрациите на нови автомобили в ЕС също са намалели, но по-малко - с 3,9 на сто на годишна база през януари след шест месеца на непрекъснат растеж.

През януари 2026 г. в ЕС са регистрирани 154 230 нови електрически автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), които заемат дял от 19,3 на сто от пазара на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно представляват 60 на сто от регистрациите на електрически автомобили с батерии, отчитат смесени резултати: Франция (52,1 на сто) и Германия (23,8 на сто) отбелязват силен ръст, докато Белгия (-11,5 на сто) и Нидерландия (-35,4 на сто) регистрират спад.

Данните за януари 2026 г. показват също, че регистрациите на нови хибридни електрически автомобили (HEV) в ЕС са се увеличили до 308 364 превозни средства, начело с растежа в Италия (24,9 на сто) и Испания (9 на сто), докато Франция не отчита промяна. Германия регистрира спад от 1,8 на сто в сравнение с януари 2025 г. Хибридните електрически модели съставляват 38,6 на сто от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на плъгин хибридните електрически автомобили продължават да показват силен растеж, достигайки 78 741 превозни средства през първия месец на 2026 г. Това се дължи на нарастващите обеми на ключови пазари като Италия (134,2 на сто), Испания (66,7 на сто) и Германия (23 на сто). В резултат на това новите плъгин хибридни електрически автомобили вече са 9,8 на сто от регистрациите в ЕС в сравнение със 7,4 на сто през януари миналата година.

През януари 2026 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 28,2 на сто, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е регистрирала най-рязък спад, като регистрациите са се понижили с 48,9 на сто, следвана от Германия (-29,9 на сто), Италия (-25,5 на сто) и Испания (-22,5 на сто).

Със 175 989 регистрирани нови автомобила миналия месец, пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 22 на сто от 29,5 на сто през същия месец на миналата година. Пазарът на дизелови автомобили е продължил низходящата си тенденция, като регистрациите са намалели с 22,3 на сто и са 8,1 на сто от регистрациите на нови автомобили през януари.