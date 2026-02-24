Спорт:

Това не е някакво улично сбиване. Тръмп да дойде да види морето от болка: Зеленски

Единственият начин президентът на САЩ Доналд Тръмп да разбере необходимостта от оказване на натиск върху Русия е да пристигне в Украйна и види с очите си болката на хората. Това каза днес украинският президент Володимир Зеленски в обръщението си от Киев по случай четвъртата годишнина от руската инвазия.

"Знам със сигурност, че само ако посети Украйна и види със собствените си очи нашия живот и борба, като почувства нашия народ и това море от болка – само тогава ще може да разбере за какво всъщност се води тази война. И заради кого. Кой е агресорът тук? Кой трябва да бъде притиснат", каза Зеленски.

Това не е някакъв "уличен бой", а е "атака на една болна държава срещу една суверенна", добави той, правейки препратка към предишни думи на Тръмп, че Украйна и Русия приличат на малки деца, които са се сбили.

"Путин е самата война. Той е причината тя да започне и пречката за нейния край. И Русия е тази, която трябва да бъде поставена на мястото й, за да има истински мир", добави президентът.

Елена Страхилова
