Ветото на Йотова за изборните секции падна в комисия, БСП се разцепи

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси отхвърли ветото на президента Илияна Йотова върху последните изменения в Изборния кодекс, с които се ограничава броят на секциите в държави извън Европейския съюз. Законът беше повторно подкрепен в комисията с 11 гласа "за", 8 "против" и 1 "въздържал се". Така текстовете, приети на 5 февруари, отново получиха зелена светлина, въпреки възраженията на държавния глава.

Ограничение за секциите извън ЕС

Промените предвиждат в държави извън ЕС да могат да се разкриват не повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства на България - независимо от броя на подадените заявления от сънародници. Още: Йотова: Не може да сме държава на изтеклите мандати, "Петрохан" оголи тази рана

Поправките бяха внесени по предложение на Възраждане, но приети с подкрепата на мнозинството, което подкрепя кабинета на Росен Желязков - включително ГЕРБ, БСП и Има такъв народ. Тогава "за" гласуваха 117 депутати.

В началото на февруари формацията "Новото начало", свързвана с Делян Пеевски, гласува "против", но осигури кворум, което на практика позволи текстовете да бъдат приети.

Разнобой в БСП

Гласуването в комисията беше белязано от вътрешно напрежение в БСП. Малко преди заседанието председателят на партията Крум Зарков съобщи, че Изпълнителното бюро призовава депутатите да подкрепят ветото на Йотова. Още: В БСП се готвят за разцепление при гласуването за секциите в чужбина

Въпреки това двамата представители на социалистите в комисията - Мая Димитрова и Владимир Георгиев - не демонстрираха единна позиция. При предходното обсъждане Димитрова гласува "за" отхвърлянето на ветото, а Георгиев - "против". При повторното разглеждане и двамата подкрепиха мнозинството, разминавайки се с публичната позиция на партийното ръководство.

В залата присъстваше и председателят на парламентарната група на БСП Наталия Киселова, но тя не взе участие в дебата.

Мотивите на президента

В мотивите към ветото Йотова посочва, че ограниченията нарушават принципа на равенство при упражняване на избирателното право. Според нея българските граждани, независимо къде се намират, имат еднакви конституционни права и държавата е длъжна да гарантира равен достъп до гласуване. Още: Ваня Нушева: Има шанс ветото за Изборния кодекс да бъде уважено от парламента (ВИДЕО)

Президентът подчертава, че различният режим за разкриване на секции поставя българите извън ЕС в по-неблагоприятно положение и създава бариери пред упражняването на правото им на глас.

От Продължаваме промяната - Демократична България напомниха, че промяната на изборните правила в момент, когато датата за предсрочни избори вече е насрочена и подготовката тече, противоречи на стандартите за добра изборна практика.

Решението

Окончателната развръзка предстои в пленарната зала. За окончателното отхвърляне на ветото са необходими поне 121 гласа - мнозинство от всички народни представители. При първоначалното гласуване подкрепата беше под този праг, което прави позицията на БСП ключова за изхода от вота.