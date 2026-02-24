Любопитно:

"Все едно някой вкара на ФИФА": Съотборник на Пиедраита се прехласна по уникалния му гол (ВИДЕО)

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг изрази възхищението си от попадението на Алехандро Пиедраита, донесло победата с 1:0 над Славия. "Препоръчвам на всички да си пуснат гола. За първи път виждам такова нещо. Когато всички започнаха да му се радват, аз още пет секунди стоях и си държах главата. Не можех да повярвам. Все есно някой вкара на "ФИФА", заяви 26-годишният полузащитник пред Bel.football.

Той подчерта, че срещата е била тежка, но напълно заслужено е завършила с успех на "червените". „Получи се труден мач. Време беше като нашето, беларуското. По принцип сме свикнали, не е нищо страшно. Много дълго не успявахме да вкараме, но смятам, че заслужавахме тази победа. Когато постоянно натискаш, головете все пак идват. Слава Богу, че успяхме да отбележим“, добави Ебонг.

Полузащитникът се върна и към ситуацията в края на двубоя, когато беше близо до трето свое попадение с екипа на тима, но стражът Леви Нтумба се намеси решително. "Да, можех да вкарам. Добре я извади вратарят. Не видях дали беше излязъл, или не, стрелях по усет. Не ми провървя, но най-важното е, че победихме. Федя запази суха мрежа. Радвам се за него и за отбора“, каза още той.

