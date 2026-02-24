"Все едно някой вкара на ФИФА": Съотборник на Пиедраита се прехласна по уникалния му гол (ВИДЕО)

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг изрази възхищението си от попадението на Алехандро Пиедраита, донесло победата с 1:0 над Славия. "Препоръчвам на всички да си пуснат гола. За първи път виждам такова нещо. Когато всички започнаха да му се радват, аз още пет секунди стоях и си държах главата. Не можех да повярвам. Все есно някой вкара на "ФИФА", заяви 26-годишният полузащитник пред Bel.football.

Ебонг остана възхитен от гола на съотборника си, който донесе победата на ЦСКА над Славия

Той подчерта, че срещата е била тежка, но напълно заслужено е завършила с успех на "червените". „Получи се труден мач. Време беше като нашето, беларуското. По принцип сме свикнали, не е нищо страшно. Много дълго не успявахме да вкараме, но смятам, че заслужавахме тази победа. Когато постоянно натискаш, головете все пак идват. Слава Богу, че успяхме да отбележим“, добави Ебонг.

Още: "Голът на Пиедраита е кандидат за "Пушкаш"! Огромна класа" (ВИДЕО)

Полузащитникът се върна и към ситуацията в края на двубоя, когато беше близо до трето свое попадение с екипа на тима, но стражът Леви Нтумба се намеси решително. "Да, можех да вкарам. Добре я извади вратарят. Не видях дали беше излязъл, или не, стрелях по усет. Не ми провървя, но най-важното е, че победихме. Федя запази суха мрежа. Радвам се за него и за отбора“, каза още той.

Още: Официално: ЦСКА реализира седми входящ трансфер