Археолози откриха древен град, напомнящ Атлантида, на дъното на езеро: какво се е случило с него?

Водолази откриха средновековно селище на дъното на езеро в Киргизстан, подобно на Атлантида, разкривайки, че улиците и сградите сега са под вода. Това откритие променя разбирането на историците за търговията, религията и ежедневието по древните търговски пътища на Централна Азия, според econews.

На дълбочина от 1 до 4 метра учените са картографирали четири отделни области, където стени, греди и керамика са останали непокътнати. Такива запазени материали правят езерното дъно нещо повече от просто слух, но истинският план на улиците остава загадка.

Стени, печки и отломки

През 2023-2024 г. изследователи описват в своя доклад тухлени сгради и пещни комплекси, които се намират под водата в езерото Исик-Кул. Близо до тухлената зидария водолази събират керамични фрагменти, животински кости и шлака - остатъци от нагряване и обработка на метал.

Този потопен монумент може да е истинската Атлантида и да пренапише историята (ВИДЕО)

„Под рохкавия пясък екипът откри запазен културен слой – ивица почва, богата на следи от човешка дейност. Откриването на този заровен слой показва, че хората са строили и възстановявали конструкции на брега в продължение на много години, преди водите да залеят всичко“, се добавя в доклада.

Изданието припомня, че някога около Исик-Кул са минавали керванни пътища. По-конкретно, това е бил основният маршрут от Чуйската долина на запад от Исик-Кул през прохода Бедел до Китай.

Търговците са превозвали коприна, подправки и метални изделия през този коридор, а заедно с тях са се разпространявали и идеи за религията и езика.

„Изследваният обект е град или голяма търговска агломерация на един от важните участъци от Пътя на коприната“, казва археологът Валерий Колченко.

Погребенията сочат към исляма

Близо до руините на сградите, учените са документирали и мюсюлмански некропол, датиращ от 13-ти и 14-ти век – планирано гробище, използвано от една общност. Телата са били полагани с лице към Кибла, посоката на Мека по време на молитва, в съответствие с древната погребална практика.

Имало ли е напреднала цивилизация преди 10 000 г.? Натрупват се умопомрачителни доказателства

Гробището съдържа достатъчно кости, за да могат специалистите да реконструират две лица. Вълните сега ерозират гробовете, така че внимателното документиране може да е по-важно от разкопаването на всеки артефакт.

Защо градът е потънал?

Геолозите казват, че планините Тиен Шан често се разлюляват от земетресения, така че Колченко свързва наводнението на града с мощно земетресение през 15-ти век. Когато земетресение разкъса дъното на езерото или наклони брега, водата може да се разлее по улиците и да зарови стените в тиня.

Това място неслучайно се нарича втора „Атлантида“, но признаците на изоставяне преди срутването показват, че бедствието е отнело само няколко живота. След изчезването на града, номадските племена са използвали брега, а малките села все още са обграждали езерото.

„Езерото е запазило градските стени, работилниците и гробовете на място, предоставяйки на Централна Азия нова забележителност. С утвърждаването на по-точни дати и карти, властите ще могат да планират мерки за опазване, а учените ще могат уверено да включат Исик-Кул в регионалните истории“, се добавя в статията.

Тайните на Британската Атлантида: Какво откриха учените