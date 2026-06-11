Ново откритие: Най-сухата неполярна пустиня е с 20 милиона години по-стара

Чилийската пустиня Атакама е най-сухата неполярна пустиня на Земята - в някои части липсват доказателства за валежи, които някога са падали там. Учени направиха ново откритие, което пренаписва историята за нейната възраст и произход.

Ново откритие за възрастта на пустинята Атакама

Както съобщава IFLScience, много учени в продължение на десетилетия са вярвали, че хипераридните условия на Атакама са се образували преди приблизително 10-20 милиона години. Неотдавнашно проучване обаче показа, че тази пустиня може всъщност да се е появила дори по-рано - преди приблизително 45 милиона години.

„Нашите резултати показват, че съвременното хипераридно (свръхсухо) ядро ​​на пустинята Атакама се е образувало през средния до късен еоцен, както се вижда от изключително ниската му повърхностна активност. Това го прави един от най-старите непрекъснато сухи региони на Земята и ни принуждава да преосмислим как и кога се развиват такива екстремни среди“, казва д-р Бенедикт Ритер-Принц от Института по геология и минералогия към Кьолнския университет.

Прочетете също: Археолози откриха 260 скрити гробници в пустинята в Судан

Досега учените приемаха, че началото на екстремната суша в пустинята Атакама е настъпило 20 милиона години по-късно. Но след като проучиха как космическите лъчи взаимодействат със скалите в региона, те промениха твърденията си. Учените, извършили изследването, са използвали метод, известен като космогенно нуклидно датиране. Той включва откриване на концентрации на редки изотопи, които се образуват, когато определени минерали са изложени на космически лъчи от космоса.

Чрез анализ на 135 кварцови фрагмента от пустинните дълбини, изследователите откриха най-високите концентрации на космогенен нуклид, регистриран някога. Това предполага, че повърхностните скали на Атакама са останали практически непроменени в продължение на десетки милиони години.

„В по-умерените райони валежите причиняват ерозия и транспорт на седименти, постоянно променяйки ландшафта. За разлика от това, в хипераридното ядро ​​на Атакама, където годишните валежи са по-малко от 2 милиметра, повърхностните процеси са изключително бавни. Ландшафтът остава по същество непроменен“, обяснява професор Тибор Дунай, автор на изследването от университета в Кьолн.

Според учените, безводието на Атакама е причинено от период на глобално захлаждане след ранноеоценския климатичен оптимум. През този изключително топъл период средните глобални температури на Земята са били с невероятните 10–14°C по-високи от днешните.

Прочетете също: Страховитата "Зона на мълчанието" в пустинята в Мексико - мястото, където дори часовниците спират да работят

Учените отбелязват, че спадът на температурите е довел до намаляване на влажността във вече полусухия регион, превръщайки го в истинска пустиня. В крайна сметка, изместването на тектоничните плочи и океанографските промени са засилили този процес, "заключвайки" пустинята в това фосилизирано състояние за милиони години напред.

Bloomberg вече съобщи, че чилийската пустиня Атакама се превръща в център за системи за съхранение на енергия. В региона вече е стартиран обещаващ проект. Проектът на ContourGlobal се рекламира като най-дълготрайната батерийна система в индустриален мащаб в Латинска Америка. Според ContourGlobal, новата система за съхранение е способна да доставя 200 мегавата енергия за период до 6,5 часа.

Проектът е подкрепен от 15-годишно споразумение за изкупуване на електроенергия през нощта със Copec EMOAC, подразделението за енергиен маркетинг и доставка на възобновяема енергия на Empresas Copec, един от най-големите индустриални конгломерати в Чили.

Отбелязва се, че в северната част на Чили производството на електроенергия през деня често надвишава търсенето, което води до редовни ограничения в доставките. Ситуацията се утежнява от пречките в електропреносната система. За да се справи с този проблем, страната активно внедрява системи за съхранение на енергия в батерии (BESS).

Новата хибридна електроцентрала Victor Jara, разположена в региона Тарапака, бележи втората инвестиция на ContourGlobal в слънчева енергия и съхранение на енергия в Чили, след пускането на пазара миналата година на друга система в Килагуа в съседния регион Антофагаста.

Прочетете също: Най-сухата пустиня в света и Марс: Какво е общото между тях?