Първата в света ДНК ваксина, създадена от изкуствен интелект, вече се тества върху хора

Изследователи от Кеймбриджкия университет разработиха това, което описват като принципно нов вид ваксина, използваща изкуствен интелект (ИИ). Ключовият компонент на ваксината е проектиран изцяло от ИИ и вече е тестван за първи път върху хора. Целта е амбициозна: една-единствена ваксина, която действа не само срещу всички известни варианти на човешкия коронавирус, но и срещу сродни вируси при прилепите, които биха могли да преминат от животни към хора и да предизвикат бъдещи пандемии, пише "Science Alert".

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Традиционните ваксини обучават имунната ни система да разпознава един конкретен вирус. Проблемът е, че вирусите мутират. Когато се променят достатъчно, ваксината спира да действа, което е причината да се налага да се ваксинираме срещу грип всяка година и ваксините срещу COVID да се актуализират многократно от 2021 г. насам.

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ИИ предлага начин да се заобиколи този проблем. Чрез анализиране на генетични данни от хиляди сродни вируси, тя може да идентифицира частите, които остават еднакви при различните щамове и които е малко вероятно да се променят с времето. Насочете се към тези стабилни характеристики и ще имате ваксина, която би трябвало да действа срещу цялото семейство, а не само срещу щама, с който сте започнали.

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Точно това прави екипът от Кеймбридж. Те използват ИИ, за да сканират вируси от семейството на сарбековирусите, което включва вирусите, причиняващи както SARS, така и COVID, както и редица животински коронавируси – търсейки общи характеристики, които еволюцията е оставила до голяма степен незасегнати. Тези характеристики стават основа на ваксината.

ДНК-ваксини

Макар че мнозина са запознати с мРНК-ваксините, използвани по време на пандемията, тази нова ваксина се основава на ДНК. ДНК-ваксините като цяло са по-стабилни от мРНК-ваксините, което улеснява съхранението и транспортирането им. Това е значително предимство в страните с по-ниски доходи, където инфраструктурата за поддържане на "студена верига" е ограничена.

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Те могат да се прилагат и без игли. Струя течност под високо налягане впръсква ваксината през кожата, което прави прилагането по-безболезнено и улеснява мащабирането на кампанията по време на епидемия, пише "Science Alert".

Може ли да предпази от бъдещи пандемии?

Тези практични предимства са от най-голямо значение, ако самата ваксина може да направи нещо, което нито една съществуваща ваксина не може: да предпази от вируси, с които все още не сме се сблъсквали.

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Ваксините с широк спектър на действие биха могли да променят начина, по който светът реагира на новопоявилите се инфекциозни заболявания. Като предлагат много по-широка защита от традиционните ваксини, те биха могли да осигурят бърз имунитет срещу нови и новопоявили се вирусни заплахи. Това би предоставило на здравните власти инструменти за спиране на бъдещи епидемии още в зародиш, преди да имат шанс да се превърнат в глобални пандемии.

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Те биха могли също така да променят подхода ни към по-познатите болести. Грипът е основна цел, тъй като съществува в много различни щамове и еволюира толкова бързо. Учените трябва да предскажат кои щамове ще доминират през всеки грипен сезон, а ако се объркат, ефективността на ваксината може да пострада.

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Универсална ваксина срещу грип, насочена към общи характеристики на множество щамове, би могла в крайна сметка да сложи край на ежегодната надпревара за изпреварване на вируса. А вирусът Ебола показва защо това е от значение точно сега.

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Неотдавнашната епидемия в Демократична република Конго и Уганда се дължи на щама "Бундибугио", който заобикаля съществуващите ваксини. Докато изследователите бързат да създадат нова ваксина, специално насочена към този щам, местните общности остават изложени на висок риск. Ваксина с широк спектър на действие, предназначена да обхване цяло семейство вируси, би могла да промени тази картина.

Какво установи проучването

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Това е първото проучване върху хора на ваксина, проектирана с помощта на изкуствен интелект. Резултатите показаха, че тази ДНК ваксина е способна да стимулира имунната система да произвежда антитела, които могат да разпознават различни видове сарбековируси. Технологията се оказа безопасна и добре поносима. Това е вълнуващ напредък, защото демонстрира как изкуственият интелект има потенциал да проектира ваксини, устойчиви на мутации, срещу бъдещи пандемични заплахи. Системата за прилагане без игла също би могла да улесни прилагането и разпространението на ваксината по целия свят.

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Все пак предстои още работа. Въпреки че резултатите от това проучване са обнадеждаващи, имунните реакции след ваксинацията са умерени. Не е ясно също така колко дълго ще трае защитата и дали ще са необходими допълнителни дози за подсилване.

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Необходими са и по-мащабни клинични изпитвания, за да се установи дали ваксината може да предотврати, или да намали вирусните инфекции в реални условия. До създаването на универсална ваксина остават още няколко години. И всяка нова ваксина трябва да премине по-мащабни проучвания, за да се докаже, че е безопасна, ефективна и осигурява трайна защита.

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Но това проучване показва, че целта се приближава – и изкуственият интелект може да ни помогне да я постигнем по-бързо, зарършва "Science Alert".