Фондация “Неуморимите” създаде Алманах с над 1,100 български преподаватели по света, много от тях готови доброволно да споделят знания у нас

Да превърнем българското знание по света в ресурс за още по-качествено висше образование и развитие в България. Това е целта на фондация “Неуморимите” със създаването на първия дигитален Алманах с над 1,100 български преподаватели и изследователи в топ университети и научни институции по света. Живата дигитална карта, създадена от фондацията, цели да свърже разпръснатия академичен капитал на България в доброволна и независима мрежа за споделяне на знания.

“България е навсякъде, където има българи. И над 3 000 от тях, по наши изчисления, преподават и развиват изследователска дейност във водещи университети и научни организации по света. Не подозирахме колко много от тях мислят за България и искат да помогнат, напълно доброволно, на висшето образование и науката в страната”, каза Милена Иванова, съосновател и председател на настоятелството на “Неуморимите” и дългогодишен предприемач, финансист и филантроп, с богат опит у нас и по света.

“Алманахът е първият ни инструмент за сътрудничество, за менторство, за съвместни изследвания и за изграждане на мостове между академичния свят и България. Не очакваме завръщане на преподавателите у нас. Целта е българският интелектуалeн капитал по цял свят да прекрачи физическите граници и да стигне до всеки студент, изследовател и учен в България, който иска да се възползва от него”, каза Любка Соколова, съосновател и изпълнителен директор на “Неуморимите” и консултант с дългогодишен опит в инвестициите и финансите.

Над 210 от преподавателите в Алманаха на “Неуморимите” работят в Топ 60 световни университета според класацията Global 2000 за 2026 година. Над 110 от тях с в първите 0.1%, още 50 са в 0.2% и още 48 в 0.3%. Всички, с които от фондацията са влезли в контакт до момента, са готови да върнат натрупаното знание към родината напълно доброволно.

Алманахът ще бъде представен на целодневния форум, организиран от “Неуморимите” - “Свързаният университет — Знание без адрес”, на 29 юни от 09:30 в аулата на СУ “Св. Климент Охридски”. Той ще събере на едно място преподаватели и бизнес лидери от България и света.

В сутрешната програма участие ще вземат проф. д-р Илиян Михов - професор по икономика в INSEAD и бивш декан, един от най-влиятелните български икономисти в света, член на настоятелството на “Неуморимите”; Ирина Гигова - доцент по история, College of Charleston, изследовател на модерна България и интелектуалната история на Източна Европа; Емилиян Кавалски - професор по международни отношения в Tampere University, Финландия и преподавател на четири континента; Лора Чекоратова - концертна пианистка и първата българка с докторат от “Джулиард Скул”, Ню Йорк и създателка на фестивала за камерна класическа музика в Ковачевица “Неотъпкана пътека”; деканът на Стопанския факултет на СУ “Климент Охридски” Атанас Георгиев.

Програмата предвижда и работни лаборатории. Целта на събитието е в края на деня участниците да формулират конкретни приоритети и пилотни инициативи и партньорства за измерими следващи стъпки. Вижте темите и лабораториите тук >>

Участието е безплатно, като всеки може да се регистрира тук: mechta@neumorimite.org

Фондация “Неуморимите” е създадена, за да активира знанията, опита, мрежите и капитала на българи, където и да са те, за успеха на България. Да превръща връзките в действие и идеите в резултати в няколко ключови области - висше образование, предприемачество и бизнес лидерство и развиване на връзките с родината на млади българи от второ поколение, живеещи в чужбина.

Членове на настоятелството са още Александър Петров - старши партньор, McKinsey & Company Лондон и основател на Фондация Александър; Величка Христова - дългогодишен банкер на няколко пазара, основател на Sineva Family Office; Панчо Георгиев - старши партньор, McKinsey & Company Дубай и основател на DOT София, и Пламен Моновски - директор, Леджър Кепитъл - Великобритания.