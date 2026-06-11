Учени: Най-старата пирамида в света може да не е построена от хора

В Западна Ява, Индонезия, се издига свещеното монолитно съоръжение Гунунг Паданг (в превод "Планината на просветлението") и преди няколко години се появиха твърдения, че тази структура е много по-стара от египетските пирамиди. Както съобщава Dailygalaxy, учените предполагат, че някои слоеве от структурата могат да датират отпреди 25 000 години.

Учените са използвали георадар, сеизмична томография, сондажни ядки, траншеи и радиовъглеродно датиране на проби от органична почва, за да изследват какво може да се крие под каменните тераси на Гунунг Паданг.

Най-старата пирамида в света

Статията описва структурата като многослойна. Авторите предполагат, че ядрото ѝ се състои от масивни слоеве андезитна лава, които първоначално може да са образували естествена лавова могила и впоследствие да са били преоформени и покрити от по-късни структури. Те също така предполагат, че най-старият елемент от структурата може да датира от последния ледников период.

Именно тази идея предизвика толкова широк дебат относно твърдението, че това е най-старата пирамида в света. Ако хората наистина са създали тази структура преди 25 000 години, това би отложило монументалното строителство много по-назад във времето, отколкото позволява приетата хронология. В статията се твърди, че това показва съществуването на напреднали умения за каменоделство преди появата на земеделието.

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Защо археолозите оспорват доказателствата? Радиовъглеродното датиране може да разкрие възрастта на органичния материал, но не доказва автоматично кога е построен даден паметник. Критиците твърдят, че старите почвени проби не съдържат очевидни признаци на човешка дейност, като например дървени въглища, костни фрагменти, инструменти или други артефакти.

Флинт Дибъл, археолог в университета в Кардиф, заяви пред „Гардиън“, че данните не подкрепят основното заключение на статията. Той също така пояснява, че материалът, движещ се надолу по склона, може естествено да се утаи, образувайки модели, които може да изглеждат "подредени", особено във вулканични пейзажи.

Бил Фарли, археолог в Южния държавен университет на Кънектикът, също критикува това тълкуване. За да докажат, че дадена структура е построена от хора, изследователите обикновено се нуждаят от убедителни доказателства за обитаване, заселване или строителство, което не е наблюдавано в този случай.

През февруари 2024 г. списанието оттегли статията, позовавайки се на методологични проблеми и липса на убедителни доказателства, че подземните слоеве са създадени от човека.

Книгата на рекордите на Гинес понастоящем посочва Каралската пирамида в Перу и Стъпаловидната пирамида на Джосер в Египет като най-старите пирамиди, датиращи от приблизително 2700–2600 г. пр.н.е. В нея се отбелязва, че Гунунг Паданг е само спорен претендент и че са необходими допълнителни доказателства, за да се потвърди такъв ранен произход.

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Още интересни факти за Гунунг Паданг

Мистериозната пирамида Гунунг Паданг оставала неоткрита в продължение на много години, защото е била скрита под слой пръст на планината Паданг. В продължение на хиляди години местните жители вярвали, че планината е естествена и старателно обработвали склоновете ѝ, засаждайки зеленчуци по тях. За изненада на съвременните изследователи, планината се оказала куха, разкривайки масивна пирамида на поне 15 000 години под дебел слой пръст.

Холандците са първите, които го забелязват през 1914 г. В своя доклад колониалното археологическо проучване нарича връх Гунунг Паданг (Планината на Просветлението), на чийто връх местните жители се изкачват за медитация. Той се появява отново през 1949 г., след което изчезва точно за 30 години. Едва през 1979 г. учени се изкачват на върха. На върха те откриват стотици перфектно оформени каменни блокове, подредени в специфичен модел.

Още от първите дни планината започнала да разкрива изненади. Оказало се, че е съставена от пет тераси, всяка по-висока от другата, с над 400 стъпала, водещи до върха. На разчистения връх били открити останки от мегалитни структури. Първото радиовъглеродно датиране потвърдило древността на структурите: 1500–500 г. пр.н.е.

В допълнение към очевидното разделение на планината Паданг на пет нива, мегалити, разпръснати по цялата планина, покриващи площ от 900 квадратни метра, андезитови колони и т.н., изследванията разкриха наличието на куха камера. Камерата е с размери 10 метра ширина, височина и дължина. Разстоянието до кухината е 25 метра от повърхността.

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