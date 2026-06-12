Откриха гигантска мистериозна структура под Антарктида, която може да промени съдбата на континента

Под километри лед в Източна Антарктика учените са открили масивна геоложка структура, която досега е оставала скрита. Тя обхваща десетки подледникови басейни и според изследователите може да е свързана с процеси, протичащи преди разпадането на суперконтинента Гондвана. Това съобщава Science Alert.

Откритието на учените в Антарктида

При анализа на данни, екип от учени, ръководен от геофизика Еджидио Армадило от Университета в Генуа, откри, че под ледената покривка се намира голяма система от приблизително 30 басейна, образуващи единна структура. Според авторите на изследването, тази система се разширява към брега на Източна Антарктика.

Учените са нарекли откритието Източноантарктическа провинция Фан-Бас (EAFBP). Отличителната ѝ черта е, че отделните басейни следват обща посока и изглежда се разпространяват лъчисто от централна точка близо до Южния полюс.

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Авторите на изследването отбелязват, че не са търсили специално тази структура. Първоначално са се опитали да реконструират вида на Източна Антарктида без ледена покривка. За целта са използвали радарни данни, както и гравитационни, магнитни и сеизмични наблюдения.

При анализа на реконструирания релеф, изследователите са забелязали, че големите подледникови басейни не са разпределени произволно. Те образуват голям радиален модел, излъчващ се от обща централна точка и покриващ значителна част от континента.

Учените са изследвали няколко възможни механизма за образуването на тази структура, включително рифтинг, ледникова ерозия, разтягане на земната кора и влиянието на по-стари геоложки образувания. Според авторите на изследването, наблюдаваните характеристики са най-съвместими с процеса на ротационно разширяване на земната кора, при който кората се отклонява от повратната точка, образувайки ветрилообразна структура.

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Изследователите предполагат, че тази структура може да се е образувала преди разпадането на Гондвана. Според тях тя е могла да създаде зона на слабост, която вероятно впоследствие е повлияла на разделянето на Антарктида и Австралия.

Откритието има значение отвъд простото изучаване на геоложкото минало на Земята. Значителна част от откритите басейни са разположени под Източноантарктическия леден щит и следователно, както отбелязват авторите, те могат да повлияят на движението на леда, еволюцията на ландшафта и други ледникови и хидрологични процеси.

Учените отбелязват, че изучаването на скрития терен на Антарктида е от решаващо значение за разбирането на формирането на континентите и развитието на земната кора. Тъй като голяма част от континента остава скрита под лед, много аспекти от неговото геоложко минало остават слабо разбрани.

Същевременно авторите на изследването признават, че все още не могат да определят точното време на формиране на откритата структура. Те твърдят, че тя може да е резултат от няколко етапа на разширяване на земната кора, наложени един върху друг в продължение на дълъг период от време. По-нататъшни изследвания би трябвало да помогнат за изясняване на произхода и ролята ѝ в геоложката история на Антарктида.

Наскоро учените съобщиха, че ледникът Туейтс в Антарктида, известен като ледника на Страшния съд, може скоро да загуби една от основните естествени бариери, които го възпират да се премести в океана. Проблемът се отнася до източния леден шелф Туейтс, плаваща ледена маса, която действа като естествена „спирачка“ и забавя плъзгането на леда в морето. Според Робърт Лартър, морски геофизик от Британската антарктическа служба, този шелф може да започне да се срутва още през 2026 г.

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