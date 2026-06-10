Кристални води и златист пясък: Най-красивите плажове според науката (СНИМКИ)

Може ли красотата на един плаж да се измери научно? Това е въпросът, на който ново изследване на туристическата компания TUI се опитва да даде отговор. Вместо да разчита на субективни впечатления, проучването въвежда "Индекс на красивите плажове" — система, която оценява плажове чрез анализ на визуални характеристики като цвят и яркост на водата, тонове на пясъка и степен на качество на заобикалящата природна среда.

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Резултатът е класация на най-впечатляващите плажове в света, която съчетава научен анализ на изображения с туристическите мечти за "перфектната почивка". И макар вкусът към красотата винаги да е бил личен, данните показват ясно изразени тенденции — тропическите и средиземноморски тюркоазени крайбрежия, златистият пясък и чистите лагуни доминират, а визуалният баланс между море, пясък и природа се оказва ключов фактор.

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Райски места

На първо място в класацията се нарежда плажът Yasmine Hammamet в Тунис, който получава впечатляващ резултат от 8.10/10. Той се отличава с ярко тюркоазена вода, мек златист пясък и сравнително слабо застрояване по крайбрежието. Плажната ивица, която се простира на около четири километра, е особено популярна сред семейства и туристи, търсещи спокойствие и чиста средиземноморска атмосфера.

Това, което отличава Yasmine Hammamet, според индекса, е именно балансът — не просто красота, а хармония между природни цветове и минимална човешка намеса.

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Макар Тунис да заема първото място, Турция е големият победител като държава с най-много плажове, включени в класацията за красота. Четири плажа влизат в топ 10, включително İçmeler Bay в Бодрум, който се класира на второ място с 7.87/10. Плажовете в Белек, Сиде и Гюндогду също се представят силно, благодарение на наситените цветове на морето и широките пясъчни ивици.

Общата тенденция е ясна: турското крайбрежие съчетава ярко Средиземно море, топъл пясък и сравнително слаба урбанизация. Именно тази комбинация поставя страната сред най-привлекателните визуално плажни дестинации според анализа.

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Сейнт Лусия (Карибско море) се нарежда на трето място благодарение на силното представяне на плажа Reduit Beach в Rodney Bay, който получава 7.83/10 в "Индекса на красивите плажове". Карибският плаж постига едни от най-високите оценки за наситеност на цвета на водата в цялата база данни, комбинирани с ярки пясъчни тонове и пищна природна среда. Reduit Beach е една от най-дългите плажни ивици на острова - описвана като "класически карибски", подходящ за спокойна почивка.

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Перфектната ваканция и предпочитанията на туристите

Интересен акцент в изследването е силното присъствие на хотелите TUI Magic Life, разположени директно на плажове, които попадат в топ 10. Пет от десетте най-добри плажа в класацията са свързани с такива курорти в Тунис и Турция.

Източник: TUI Group

Това подчертава една ключова тенденция в съвременния туризъм — все по-голямо значение има не само дестинацията, но и директният достъп до визуално впечатляваща природна среда. За много туристи именно плаж на "първата линия" остава решаващ фактор при избора за почивка.

Макар плажовете винаги да са били въпрос на вкус, изследването на туристическата компания предлага различен поглед — такъв, в който красотата може да бъде анализирана чрез обективни визуални показатели. Водна наситеност, цветови контрасти и природен баланс се превръщат в нов език, чрез който се описва това, което традиционно наричаме "рай на Земята".

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"Красивите плажове продължават да бъдат един от най-големите фактори при избора на дестинация за почивка, защото те представляват върховното усещане за бягство от ежедневието. Виждаме, че пътуващите естествено се привличат от кристално чиста синя вода, мек златист пясък и ярки крайбрежни пейзажи, защото тези гледки моментално създават чувство на релаксация. Независимо дали семействата търсят дълги дни на плажа, двойките искат романтични разходки по залез или туристите просто искат място за пълно откъсване, визуално впечатляващите плажове остават в сърцето на перфектната ваканция...

Дестинациите, които съчетават кристално чисто море, топли пясъчни тонове и непокътната природа, постоянно се открояват като местата, които хората най-много мечтаят да посетят. Докато пътуващите все повече планират почивките си за 2026 г., тези резултати подчертават дестинациите, които предлагат не само слънце, но и наистина незабравими пейзажи.", споделят от TUI относно направения анализ.