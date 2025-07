Мистериозна предислямска писменост от Оман най-накрая е дешифрирана

Скалните стени в пещерите и пресъхналите речни корита на оманската провинция Дофар пазят близо 2400-годишни надписи, които се вият по повърхността в мистериозен шрифт. Повече от век тези надписи – известни като писмеността Дофари – не са били разшифровани. Сега, в изследване, публикувано в списанието Jaarbericht Ex Oriente Lux, лингвист твърди, че е дешифрирал основния подтип на писмеността Дофари и е открил доказателства, че азбуката не произхожда от Южна Арабия.

Трайната загадка на писмеността Дофари е довела до много теории през десетилетията, включително фантастичната идея, че „това са надписи от хората от Ад, изгубено арабско племе, споменато в Корана“, казва авторът на изследването Ахмад Ал-Джалад, лингвист в Държавния университет на Охайо, цитиран от Science.org. Новата статия на Ал-Джалад бележи „първото надеждно проучване по този въпрос“ и „има потенциала да напише изцяло нова страница от историята на Арабия“, добавя Джулиано Кастаня, лингвист в Пекинския педагогически университет, който не е участвал в работата.

ОЩЕ: Произходът на най-ранната писменост в света сочи към месопотамски символи върху печати

Изследването на писмеността Дофари датира от 1900 г., когато двама британски археолози споменават надписите в книга за южната част на Арабския полуостров. Три десетилетия по-късно Бертрам Томас, първият човек от Запад, прекосил Руб ал-Хали (Празното каре) – обширната пустиня, която покрива голяма част от Южния Арабски полуостров – описва каменни паметници в Дофар, които били маркирани с писмеността. Отвъд хълмовете на Дофар изследователите открили примери за Дофари и в съседната провинция Ал-Махрах в Йемен, както и издълбани върху скали на остров Сокотра.

Roger Pearse

Надписите били почти забравени до началото на 90-те години на миналия век, когато оманският епиграфист Али Махаш ал-Шахри обединява усилия с британската си колега Джералдин Кинг, за да документират подробно рисуваните надписи от пещерите в Дофар. Въпреки че не успяват да дешифрират писмеността, изследователите установяват, че тя има два различни подтипа, които наричат Писменост 1 и Писменост 2. Новото проучване съдържа дешифрирането на Ал-Джалад на Писменост 1 от Дофари, по-често срещаната от двете.

ОЩЕ: Неразшифрована писменост от Великденския остров може да предхожда европейската колонизация

Докато разглежда снимките на надписите, направени от Ал-Шахри и Кинг, Ал-Джалад забелязва, че конкретен надпис от пещера в Дофар има само около 26 отделни символа или глифа, които никога не се повтарят. Изследователят подозира, че не става въпрос за дълго изречение, а по-скоро за азбука – списък с отделните букви в писмеността, подобен на нашата азбука. Втори надпис, със същите глифове в същия ред, затвърждава теорията му. Същата последователност се появява в трети надпис от Дукм, Оман, публикуван през март в оманското археологическо списание Athar.

За да разкрие азбуката на Дофари, Ал-Джалад разгледал сходните писмености на древен Йемен и древна Северна Арабия, чиито азбуки започват с последователността h-l-ḥ-m и следователно се наричат халхам. Той разсъждавал, че буквите на Дофари трябва да са в същия ред. Чрез съпоставяне на глифовете на Дофари с техните еквиваленти в халхам, Ал-Джалад им присвоил звукове и започнал да дешифрира думи от отдавна изгубен език.

ОЩЕ: Изследователи дешифрираха енигматичната древна кушанска писменост

More surprises form the Dhofari script (see here for decipherment: https://t.co/BAorVbA1Dk). Kawṯar is a hapax in the Quran and its meaning is elusive. The name is now attested in Dhofari, as a male given name.

𝒍 {𝒔}𝒘ʿ𝒃 𝒃𝒓 𝒌𝒘𝒕̱𝒓 'By Swʿb son of 𝑲𝒂𝒘𝒕̱𝒂𝒓'

nice. pic.twitter.com/XZbn8yB6UT