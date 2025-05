Зловещата тайна на Кървавата пещера в Гватемала: Учени откриха древно място за ритуални разчленявания

Гватемалската Куева де Сангре, което се превежда „кървавата пещера“, не е просто находчиво име. Това е уместно описание на предишното предназначение на пещерата като хранилище на фрагменти от човешки останки, жертвани от маите за техния бог на дъжда.

Пещерата – и останките в нея – са открити за първи път през 90-те години на миналия век в Дос Пилас в Петен, участък с приблизително 12 пещери, посещавани от маите между 400 г. пр.н.е. и 250 г. сл. Хр. Кървавата пещера обаче се откроявала от останалите с колекцията си от човешки кости, разпръснати по пода на пещерата.

Жертви за дъждовния бог

Но ново изследване, представено на годишната среща на Обществото за американска археология, озаглавено „Черно като нощ, тъмно като смърт“, подчертава значението на това откритие. „Човешките скелетни останки, депозирани в пещери, сеноти, чултуни и други естествени и изкуствени подземни камери, предоставят едни от най-добрите контексти за изследване на ритуалното поведение сред древните мезоамериканци“, казва Мишел Блез, биоархеолог в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.

Archaeologists uncovered eerie signs of Maya sacrifices in Guatemala’s flooded Cueva de Sangre, or "Cave of Blood." Scattered bones, ritual tools, and stacked skull caps reveal a chilling 2,000-year-old murder spree designed to convince the gods to offer rain and a bountiful… pic.twitter.com/86imazUJTx — Ancient Origins (@ancientorigins) May 12, 2025

„Очертаващата се тенденция, която наблюдаваме, е, че има части от тела, а не тела“, разказва пред Live Science Мишел Блез. „В ритуалите на маите частите от тялото са също толкова ценни, колкото и цялото тяло“, пояснява изследователката.

„Има няколко доказателства, които използвахме, за да определим, че това е по-вероятно ритуално място“, допълва Елън Фрикано, съдебен антрополог в Западния университет по здравни науки в Калифорния, която е изследвала нараняванията по костите. Например костите са били на повърхността, а не са били заровени, а нараняванията по тях предполагат ритуално разчленяване.

Archaeologists working at the Cueva de Sangre site in Guatemala have discovered an unusual ancient Maya ritual. https://t.co/WgaG8DQT9W — Live Science (@LiveScience) May 7, 2025

Фрагмент от лявата страна на челото например има белег, предполагащ, че някой е използвал инструмент със скосен ръб – като брадва – върху черепа, казва Фрикано. Бедрената кост на дете е имала подобен разрез. И двата изглежда са направени около времето на смъртта. В едната част на пещерата археологите открили подредена редица от фрагменти от черепи.

Ритуално разчленяване

Комбинацията от откритите наранявания по костите, високата плътност на човешки останки в пещерата и наличието на ритуални предмети като червена охра и обсидианови остриета подсказва, че Куева де Сангре е била мястото на древни ритуални жертвоприношения на маите, а не на стандартна погребална практика, допълва Фрикано.

Archaeologists in Guatemala’s Cueva de Sangre uncovered hundreds of fragmented human bones, suggesting ritual sacrifices to the Maya rain god. Signs of dismemberment indicate these remains held sacred value, aligning with dry-season ceremonies for rain. Further analysis is unde… pic.twitter.com/qES7Cu3UbX — Nyra Kraal (@NyraKraal) May 7, 2025

До Куева де Сангре се стига през малък отвор и спускане в нисък проход, който се отваря към воден басейн. Както днес, така и в миналото пещерата е била наводнена през по-голямата част от годината.

Пещерата вероятно е била достъпна само през сухия сезон, между март и май, и изследователите смятат, че това време е ключ към значението на жертвоприношението. Един важен съвременен ритуален празник на маите се нарича Денят на Светия кръст. Празникът, който се провежда на 3 май, се провежда точно преди началото на дъждовете и хората посещават пещери, за да се молят за дъжд и добра реколта.

Ясният отговор на мистерията на костите в пещерата ще трябва да почака още малко, казва Блез. Анализът на костите от Куева де Сангре едва сега е започнал. Планирана е още работа, включително анализ на древна ДНК и стабилни изотопи, последвана от рецензирани публикации.

„В момента фокусът ни е върху това кои са тези хора, погребани тук, защото те са третирани по съвсем различен начин от по-голямата част от населението“, заключава Блез.