За втори път: Котка помогна на учени да открият нов вирус

Домашна котка за втори път допринася за голям научен пробив в историята. Домашният любимец на вирусолога от Университета на Флорида - Джон Ледники, като всяка котка може да показва обичта си към своя собственик с необикновени специални "подаръци" от мъртви животни. Типично за тези сладки домашни хищници е да изразяват обичта си, като донесат у дома "улова на деня". С поредния такъв, котката на Ледники отново помага на учения да идентифицира непознат вирус.

"Ако попаднеш на мъртва животинка, защо да не я тестваш, вместо просто да я заровиш? Може да се научи много.", казва Ледники. А изследванията, направени благодарение на донесените "котешките подаръци", се оказват научен пробив.

При тестването на късоопашата земеровка от Национален парк Евърглейдс, която котката Пепър донася, Ледники и колегите му откриват неидентифициран досега орторетровирус. За тези вируси не се знае много, но в редки случаи са свързвани с гастроентерита (стомашен грип) и менингита при деца.

Вирусоложката Емили Деруитър обяснява, че въпросните вируси са характерни за различни бозайници, включително се срещат и при хората, но не като причинители на конкретни болести. Отскоро обаче се свързват с "респираторни, централно-нервни и стомашно-чревни заболявания". "Съществуват много различни орторетровируси и все още не се знае достатъчно за този наскоро идентифициран вирус, за да се тревожим."

Затова Деруитър, Ледники и колегите им споделят генетичната информация за новооткрития вирус, за да дадат начало на по-задълбочени изследвания и по-добро научно разбиране за този тип вируси. Информацията за новия вирусен геном бе публикувана в списанието Microbiology Resource Announcements.

Миналата година котката Пепър "подари" на собственика си мишка, съдържаща джейлонгвирус, който никога досега не е бил откриван в САЩ. Щамът, наречен Gainesville rodent jeilongvirus 1, притесни учените с това, че може да заразява клетки на примати, както и на други бозайници, припомнят от Science Alert. "Вирусът има обща природа и потенциал за предаване между видове", споделят изследователите в статия от 2024 г., описваща откритието.

