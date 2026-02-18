Камерите и салоните за красота - за какво да внимаваме? Полезни съвети от Кирил Григоров (ВИДЕО)

Eдна голяма част от хората смятат, че стоят едни тъмни хакери и управляват подобни процеси. Истината е обаче, че неразбирайки как функционират такъв тип устройства, често ги оставяме да работят просто така. Това заяви в предаването "Студио Actualno" експертът по киберсигурност и управител на CyberOne, във връзка с тревожните разкрития от последните седмици, свързани с камерите в салони за красота у нас.

Григоров подчерта, че темата е изключително чувствителна. "От друга страна, са собствениците на малък и среден бизнес, които са уязвими от подобен тип атаки. Основната грешка е, че се допуска, че просто се слагат камери, които се оставят да работят просто така - не се ъпдейтва софтуерът, не се сменят паролите, а от другата страна, има зловредни намерения. Ако се оставим да не управляваме настройките, тези устройства стават много достъпни в интернет, посочи Григоров.

Всеки отговорен собственик на бизнес трябва да подхожда с мисъл. Неслучайно в обектите има надпис, че се извършва видеонаблюдение. Вие се съгласявате да бъдете снимани, но това означава да сте отговорни и по отношение на собствените си данни, обясни още Григоров.

Когато говорим за децата, трябва също да им създаваме навици за отговорно поведение в дигиталния свят. Трябва да ги научим да боравят отговорно с данните си, с дигиталните си устройства, за да бъдат по-сигурни. В момента деца на 2-3-годишна възраст започват първите си стъпки в боравенето с дигиталните устройства. Това означава, че наша отговорност е да ги подсигурим отговорното използване, категоричен бе киберекспертът.

Да сложим сложна парола, да ъпдейтваме софтуера и да се грижим за настройките на устройството - това са съвсем прости стъпки, но дават почти 90% сигурност, подчерта Григоров.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.