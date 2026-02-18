Издирват риболовен кораб с трима души на борда, ВМС се включиха с фрегата

Военнослужещи от Военноморските сили и фрегатата „Дръзки“ се включиха днес, 18 февруари, в операция по търсене и спасяване на тричленен екипаж на риболовен кораб, обявиха от Министерството на отбраната. По-рано се разбра, че акция се провежда в морската акватория на Созопол. Рано тази сутрин плавателният съд с трима души на борда е изчезнал от радарите, съобщи БНР. Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя.

Катери на "Морска администрация" и Гранична полиция са се включили в операцията, гласеше първоначалната информация.

ВМС се включват

Искането за съдействието на ВМС е постъпило от Морския спасителен координационен център – Варна. След получено разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов е издадена заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за включването на фрегатата „Дръзки“.

Спасителната операция се ръководи от Морския спасителен координационен център.

Издирват екипажа на риболовния кораб между Созопол и Приморско, съобщи междувременно БНТ.

Сигналът: корабът е изчезнал край Маслен нос

В 11:10 часа днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос. На борда на плавателния съд има трима души.

Снимка: БГНЕС, илюстративна

След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията. Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА „Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на "Гранична полиция", която извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време - в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол, обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.

Операцията по търсене и спасяване продължава при пълна мобилизация на наличните ресурси, а координацията на действията се осъществява от Морския спасително-координационен център, гласи още съобщението.

*Заглавната снимка е илюстративна.