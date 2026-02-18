БНТ цензурира политолог заради "Петрохан"?

Политологът Петър Чолаков сподели за вероятен опит за цензура върху негово участие от страна на БНТ. В интервю на запис от неделя на обед, заедно с друг политолог (Стойчо Стойчев), излъчено в ефира на обществената телевизия в неделя вечер, Чолаков забелязва съществени липси в изказванията си, които са отпаднали при последвалият монтаж.

Публикуваме текста на публикацията му без редакторска намеса:

"Сега изгледах интервюто по БНТ, излъчено в неделя вечерта, в което участвахме със Ст. Стойчев. Предаването не се излъчва на живо, направихме запис в неделя по обяд. Направи ми впечатление, че много от нещата, които казах са изрязани от записа.

1. Посочих, че липсата на достатъчно независими, влиятелни медии също пречи пред установяването на обективната истина, в случаи като Петрохан. Споменах, че на журналистки като М. Черешева, М. Бенатова и Г. Шикерова - които публикуваха важни материали по случая - им се налага да работят в полупартизански условия след като бяха изпратени несправедливо в трета глуха.

2. Изказах предположението, че в трагедията Петрохан-Околчица, може да има връзка с наркотрафик, трафик на хора - сдружението освен необичайно въоръжено има имоти в близост до две ключови граници. В този контекст говорих и за тежките проблеми с престъпността в Мексико, където Калушев и др. са прекарали повече от 10г. В същото време въпросът за източниците на доходите им остава отворен.

3. Говорих за личността на Радев: за мен е интересно да видя дали няма да се еманципира от фигури като В. Василев. Припомних, че покойният Ст. Данаилов нарече Радев "катил" 🙂 - в случая (според моя прочит) своенравен човек, който не би позволил да му се качват на главата.

4. Говорих, че с Кр. Зарков начело БСП ще бъде различна, защото той е идеалист, а не безпринципен опортюнист.

Разбирам че за предаването е предвидено определено време и някои неща трябва да се съкратят. Според мен обаче тази редакторска намеса е извадила жилото на разговора, премахвайки важни тези и акценти."

