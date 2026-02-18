Най-важните новини за деня: 18 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 февруари 2026 г.

МНОГО ИЗНЕНАДИ И ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ: ГЮРОВ ПРЕДСТАВИ КАБИНЕТА СИ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Кандидатът за служебен премиер Андрей Гюров върна изпълнен мандата за съставяне на служебен кабинет, връчен му от президента Илияна Йотова преди седмица. По този начин 106-ото правителство на България ще положи клетва пред парламента утре, 19 февруари, а с указ на държавния глава предсрочните парламентарни избори бяха насрочени на 19 април.

ГЮРОВ ЗА ВИЦЕПРЕМИЕРА ЯНКУЛОВ: РАЗЧИТАМЕ ДА ОСВОБОДИ САРАФОВ ОТ КАБИНЕТА МУ (СНИМКИ)

"С акцента, който поставяме с Андрей Янкулов на позиция вицепремиер, даваме ясен знак за важността на съдебната система и нужните реформи в нея. Янкулов води разследването по "Осемте джуджета" и има моралните и юридическите аргументи да поиска освобождаването на кабинета на главния прокурор. Разчитаме на него да свърши това". Това обяви новият служебен премиер Андрей Гюров след края на церемонията в президентството и след успешно изпълнения мандат за съставяне на служебен кабинет.

СВЕТЛИН ТАЧЕВ: АНДРЕЙ ГЮРОВ Е ИЗГОДЕН ЗА ВСИЧКИ (ВИДЕО)

Андрей Гюров е изгоден за всички. Така, в предаването Студио Actualno политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев коментира избора на президента Илияна Йотова за служебен премиер и състава на служебното правителство: “Първо тя идва на мястото на Румен Радев. Имаше очаквания към нея кого ще посочи за служебен премиер. Все пак имаше ограничен брой, петима последно останаха. Струва ми се, че тя първо посочи Андрей Гюров защото имаше обществени очаквания от гледна точка на протестите, които се случиха в края на 2025 г. и заявката, че може би се търси човек, който да е по-отдалечен от сегашното управление на Росен Желязков.

"ТЮРЛЮГЮВЕЧ": ПОЛИТОЛОГ ЗА ПОЯВИЛИТЕ СЕ ИМЕНА ЗА СЛУЖЕБНИ МИНИСТРИ В КАБИНЕТА "ГЮРОВ"

Скептично подхождам към всякакъв теч на информация. Това каза полиологът Росен Стоянов за завъртелите се имена за служебни министри в служебното правителство на Андрей Гюров. „Ако това е състава на служебния кабинет, то това е тюрлюгювеч. Има имена, които са невъзможни да се сложат на една маса – толкова противоположни хора. В ръцете на Гюров е всичко, поне на книга“, добави той.

КОАЛИЦИЯ С РУМЕН РАДЕВ И КАКВО ДА ЧАКАТ БОЖАНКОВ И ЛОРЕР ОТ ПП: АСЕН ВАСИЛЕВ ОТГОВОРИ

В програмното си интервю (в "Панорама") Румен Радев каза, че ще работи с всички, включително с ГЕРБ. Тогава няма да работим с него. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в сутрешния блок на БНТ.

ТРАГЕДИЯТА "ПЕТРОХАН" НЕ ВРЕДИ НА ПП: АСЕН ВАСИЛЕВ ОБВИНИ ТРИ СЛУЖБИ В ЧАДЪР И ПОКРОВИТЕЛСТВО

Лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш финансов министър Асен Василев заяви, че трагедията "Петрохан-Околчица" не вреди на ПП. Това, което стана ясно е, че случаят е изцяло проведен от покровителстван от ГДБОП начело с Калин Стоянов и ДАНС. Случаят да се ползва политически и по такъв гнусен начин, трябва да бъде разследван и то, касаещо смъртта на дете, коментира Василев в студиото на БНТ. Още: "Гнусна атака": Василев обвини ДАНС и прокуратурата в проспиване на трагедията "Петрохан"

С НОВИ ЗАПИСИ И КОНКРЕТИКА: МВР РАЗКРИ ОФИЦИАЛНАТА ВЕРСИЯ ЗА "ПЕТРОХАН" И "ОКОЛЧИЦА" (ВИДЕО)

Разследващите органи дадоха още и нова информация по случая "Петрохан – Околчица". "Доказателствата към този момент сочат, че при Петрохан става дума за три самоубийства, а при Околчица – едно убийство и две самоубийства", каза на пресконференция прокурор Наталия Николова.

ЕКСПЕРТИЗИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНИТЕ НА ФИЗИКАТА И СКРИТИ СЪДИИ: БАЩАТА НА СИЯНА С НОВИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Бащата на загиналата 12-годишна Сияна на пътя Радомирци-Телиш - Николай Попов, заяви, че проблемът с експертизата на инж. Станимир Карапетков противоречи на законите на физиката. Няма как да бъде обвинен дядото на Сияна за каквото и да било, а намалява вината на шофьора на камиона, коментира Попов пред БНТ. Още: Дела "бухалки" и докъде стигна делото "Сияна": Бащата обяви следващите стъпки

КАМЕРИТЕ И САЛОНИТЕ ЗА КРАСОТА - ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ? ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ ОТ КИРИЛ ГРИГОРОВ (ВИДЕО)

Eдна голяма част от хората смятат, че стоят едни тъмни хакери и управляват подобни процеси. Истината е обаче, че неразбирайки как функционират такъв тип устройства, често ги оставяме да работят просто така. Това заяви в предаването "Студио Actualno" експертът по киберсигурност и управител на CyberOne, във връзка с тревожните разкрития от последните седмици, свързани с камерите в салони за красота у нас.

КРЕДИТЪТ КЪМ "ЛИТАСКО" И БЪДЕЩАТА СДЕЛКА ЗА "ЛУКОЙЛ": ОСОБЕНИЯТ УПРАВИТЕЛ С ИНФОРМАЦИЯ ПРЕД ДЕПУТАТИТЕ

"Дори и да имам най-доброто желание да разплащам всички задължения, самото плащане към "Литаско" няма да бъде разрешено". Това разяснение даде пред депутатите от икономическа комисия назначеният за особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов относно кредита на управляваната от него рафинерията към "Литаско" - компания, която е подразделение на руския петролен гигант "Лукойл", който - заедно с "Роснефт" - беше санкциониран от САЩ, но България получи дерогация.

УКРАЙНА ДА СЕ ПОДЧИНИ - ЩЕ СПЕЧЕЛИ САМО АКО Е ЧАСТ ОТ РУСИЯ: КРЕМЪЛ ДОКАЗА, ЧЕ ПРЕГОВОРИТЕ СА ЗАБЛУДА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Служители на Кремъл и медии, свързани с режима на диктатора Владимир Путин, потвърдиха нежеланието на Русия да прави компромиси, след като на 17 февруари в Женева започна нова серия от тристранни мирни преговори с Украйна и САЩ. Делегациите на Вашингтон, Киев и Москва започнаха дискусиите вчера и те ще продължат днес, 18 февруари. Източник на кремълската информационна агенция ТАСС съобщи, че преговорите ще обхванат най-малко пет теми – териториални, военни, политически, икономически и въпроси, свързани със сигурността.

ПУТИН Е ИЗКУШИЛ САЩ С 12 ТРИЛИОНА ДОЛАРА ПЕЧАЛБА: ИЗМАМА ЛИ Е "ПАКЕТЪТ ДМИТРИЕВ"?

Русия - на практика - потвърди съществуването на мащабно икономическо предложение към САЩ, наречено от Украйна „пакета Дмитриев“. Това се случи няколко дни след като президентът Володимир Зеленски го разкри публично. На 6 февруари той заяви, че разузнаването го е информирало за рамка за широкомащабно икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон, което би донесло 12 трилиона долара печалба на Щатите при отмяна на санкции срещу Руската федерация.

БЪДЕЩЕТО: ОСЕМ ВЕЛИКИ СИЛИ ЩЕ ФОРМИРАТ СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА

Вероятно стремейки се да съсредоточи енергията и вниманието си върху Западното полукълбо, стратегията за национална сигурност на САЩ подчертава желанието на Вашингтон за регионално господство, като същевременно внушава, че други велики сили, като Русия и Китай, също имат претенции за влияние в собствените си региони. САЩ обаче не са единственият значим играч в международната система и в някои отношения дори не са най-динамичният фактор в глобалната трансформация.

РЕЛИКВИТЕ НА ЛЕВСКИ: КЪДЕ СЕ ПАЗИ СПОМЕНЪТ ЗА АПОСТОЛА? (ВИДЕО)

Кичури коса, личен кръст и револвер - това са само част от личните вещи на Апостола на свободата Васил Левски, които се съхраняват в Националния военноисторически музей (НВИМ) в София. Пазени и изследвани с години, тези реликви разказват историята на една съдба, превърнала се в символ на саможертва и безкомпромисна отдаденост на свободата.