Обявяват кой ще е новият шеф на БНТ

Българската национална телевизия (БНТ) ще има нов шеф до дни. Това стана ясно по време на извънредно заседание на Съвета за електронни медии (СЕМ), което се проведе днес, 18 февруари. На заседанието бе прието решение да продължи процедурата за избор на генерален директор на БНТ, която бе замразена миналата година заради съдебно дело, приключило на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС). С него се обезсили определение на Административен съд София-област за спиране изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ. На 20 февруари Съветът ще обяви кой ще бъде начело на обществената телевизия в следващите три години.

По време на извънредното заседание председателят на Съвета Симона Велева запозна колегите си с решението на съда и предложи процедурата да продължи с изменени дати, тъй като предварително обявените дати 2, 15 и 16 октомври 2025 г. са безвъзвратно изтекли и по думите ѝ тази сага е продължила "безсрамно дълго". Затова срокът за обявяване на допуснатите до втори кръг кандидати бе изменен с днешна дата - 18 февруари.

Петима кандидати за горещия стол

Припомняме, че петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап.

По предложение на Габриела Наплатанова, член на СЕМ, допуснатите за изслушване кандидати също ще бъдат обявени днес. Пролет Велкова, член на СЕМ, предложи изслушването на допуснатите кандидати да се проведе утре, 19 февруари. Галина Георгиева, член на СЕМ, настоя, че обявената миналата година процедура е "изчерпана" и таймингът е много кратък. Тя държеше да знае дали ще бъдат поискани декларации по образец с подпис от всеки от кандидатите и попита дали има политически натиск, заради който да се бърза. Къдринка Къдринова, член на СЕМ, категорично заяви, че политически натиск няма и СЕМ се ръководи от интересите на обществото, какъвто е изборът на генерален директор на БНТ.

Решенията бяха взети с четири гласа "За". Галина Георгиева държеше да гласува с "въздържал се", въпреки че членовете на СЕМ имат право да гласуват само със "за" и "против".

Още: "Много е жалко, че участниците саботират процеса по всякакъв начин": СЕМ за избора на нов директор на БНТ

През ноември миналата година Административен съд София-област спря новата процедура за избор на генерален директор. Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата бе замразена, припомня БТА.