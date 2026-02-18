Тъжна равносметка, след като страховита лавина помете скиори в Калифорния (ВИДЕО)

Осем от деветимата скиори, изчезнали след лавина в Калифорния, са намерени мъртви, а един все още е в неизвестност, съобщи полицията. Спасителите отчаяно търсят групата, която е била затрупана от лавината рано в сряда на Касъл Пийк, в района на Тахо. По-рано шестима скиори бяха открити живи, като двама от тях бяха откарани в болница. „Все още търсим един от членовете на групата в момента“, заяви шерифът на окръг Невада Шанан Муун, цитиран от БГНЕС.

Според шерифската служба на окръг Невада, 16 скиори са били затрупани от лавината, включително четирима ски водачи и 12 гости. Шест души са оцелели невредими след инцидента. Около 50 спасители са включени в акцията по издирване. Напредъкът обаче е бавен. „Това ще бъде бавен и труден процес“, капитан капитан Ръсел Грийн пред телевизионната станция KCRA 3.

🚨🇺🇸 UPDATE:



California Avalanche Rescue – Sierra Nevada near Donner Pass/Lake Tahoe



As of early Wednesday (Feb 18, 2026), six backcountry skiers have been safely rescued after being caught in a major avalanche Tuesday in the Castle Peak area (Nevada County, near Truckee).… pic.twitter.com/eJhY2Ldsyb — Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) February 18, 2026

Скиорите били на многодневна ски обиколка с екскурзовод. Групата, с туроператора Blackbird Mountain Guides, била отседнала в отдалечените хижи на езерото Фрог близо до Касъл Пийк от 15 февруари. Районът в Сиера Невада е достъпен само със ски или снегоходки. Лавината е паднала във вторник сутринта, докато групата се е връщала към началната си точка на третия ден от пътуването си, посочва Reno Gazette Journal.

Приблизително 80 сантиметра пресен сняг са паднали в района през последните 24 часа. Предупреждението за лавина е в сила поне до сряда (местно време). Условията са „изключително опасни“. Касъл Пийк се намира в Националния парк Тахо на границата с Невада, между Сакраменто и Рино, и е популярна дестинация за любителите на зимните спортове.

