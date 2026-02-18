На 20 февруари представят първата „Синя книга на устойчивостта в България“

Kaufland България ще бъде домакин на официалното представяне на първата „Синя книга на устойчивостта в България“. Събитието ще се проведе на 20 февруари в Централни хали по инициатива на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и ще бъде последвано от дискусия за устойчивостта с участието на представители на бизнеса, чиито примери са включени в изданието. Книгата събира 20 добри бизнес практики от компании с различен мащаб и от различни икономически сектори в страната, а в рамките на събитието ще бъде представен и сравнителен анализ за бизнес устойчивостта в България и Европа.

Участието на Kaufland е естествено продължение на дългосрочния ангажимент на компанията към десетте принципа на Глобалния договор на ООН и Целите за устойчиво развитие. Ритейлърът участва с два проекта в изданието - стратегическото партньорство за българските антарктически експедиции и инициативата „Жените@Kaufland“.

„Устойчивостта за нас не е отделна инициатива, а начин, по който управляваме бизнеса си и създаваме стойност за обществото. Тя присъства както в мащабните ни инвестиции в енергоефективни решения във всички 70 филиала и централния ни склад, така и в ежедневните ни дейности – от управлението на ресурсите до разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. Само през последната година събрахме и предадохме за рециклиране, производство на биогаз и компост над 11 500 тона картон и други материали от ежедневната ни дейност. Така доказваме, че устойчивите политики могат едновременно да намаляват въздействието върху околната среда и да носят добавена стойност“, коментира Валери Говедаров, мениджър „Устойчивост и кръгова икономика“, Kaufland България.

Един от проектите, с които Kaufland влиза в книгата на устойчивостта, е подкрепата за българските научни експедиции до Антарктика. Кампанията под мотото „Заедно срещу климатичните промени“ подпомага изследователската дейност на българските учени в търсене на устойчиви решения срещу изменението на климата. За последните четири години компанията е дарила над 100 тона хранителни продукти в подкрепа на пътуването и престоя на учените и екипажа на кораба „Св. Св. Кирил и Методий“, осигурявайки логистична подкрепа за мисия с национално значение.

Вторият проект, с който компанията се включва в „Синята книга на устойчивостта в България“, е инициативата „Жените@Kaufland“, която насърчава професионалното развитие и видимостта на жените в компанията. Инициативата е част от дългосрочната политика на компанията за развитие на хората и приобщаваща работна среда, в която равните възможности са ключов принцип.