BILLA беше отличена като „Златен корпоративен партньор“ на SOS Детски селища

По време на десетото издание на годишните награди за корпоративни партньори на SOS Детски селища – „Едно семейство“, BILLA България беше отличена като „Златен корпоративен партньор“ на организацията. Наградата връчи посланикът на добра воля към SOS Детски селища Красимир Балъков, a от страна на BILLA приза прие Ваня Динева, главен финансов директор на компанията. В своето изказване г-жа Динева подчерта значимостта на 10-годишното партньорство между BILLA и SOS Детски селища и потвърди ангажимента на веригата да продължи да подкрепя инициативи, насочени към грижа, защита и създаване на по-добро бъдеще за деца и семейства в нужда.

През изминалата година с подкрепата на BILLA бяха реализирани програмите „Детство без травма“, „Лятна академия 2025“, както и новият проект „Здрави и силни“. Инициативата премина под мотото „Храни се здравословно – бъди активен всеки ден“, като в нея се включиха над 150 ученици от шест учебни заведения. Децата създадоха рисунки и послания, отразяващи личното им отношение към активния и здравословен начин на живот. Всяка творба носеше силно и вдъхновяващо послание, сред които: „Ти избираш“, „Здрави и силни с BILLA“, „Здравето е най-скъпото богатство“, „BILLA ни прави шампиони“, „Яж умно, живей силно“ и други.

Традиционно BILLA подпомага SOS Детски селища и чрез покриване на разходи, свързани с отглеждането и възпитанието на деца, настанени за приемна грижа. Освен финансова, BILLA България предоставя на SOS Детски селища и логистична подкрепа. Няколко пъти годишно магазините на компанията отварят врати за посланиците на SOS Детски селища България, които представят организацията на клиентите и ги канят да се включат в каузата като станат индивидуални дарители с малки, но регулярни месечни вноски. През 2025 г. подобни кампании се проведоха в София, като в резултат бяха привлечени 90 нови дарители.

През 2026 г. партньорството между SOS Детски селища и BILLA отбелязва своя 10-годишен юбилей, а към края на 2025 г. реализираните дарения от веригата надхвърлят 80 000 евро.