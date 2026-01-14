Казусът "Цънцарова", влиянията в медиите и властта: Говори Весислава Антонова (ВИДЕО)

Хубаво е, че Съветът за електронни медии (СЕМ) се захваща с казуса "Мария Цънцарова". Това разследване започва по два члена от Закона за радиото и телевизията: единият защитава свободата на изразяване на журналистите и ги пази - донякъде от влиянието на собственика на медията. Следващият член казва, че журналистът може да си позволи критика към своя работодател - това не е нелоялност.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът и университетски преподавател Весислава Антонова, коментирайки медийните трусове в България.

Регулаторът трябва да бъде защитен и поздравен в случая, счита Антонова. По думите ѝ европейската регулаторна рамка, която действа вече в целия ЕС, се отнася до защитата на плурализма и гледните точки. Този акт се занимава с концентрацията на медийна собственост и финансирането на медиите. На българския пазар, който е много малък, има много медии - ние виждаме, че всички тези медии достигат до определена аудитория. По дeфиниция обаче все още най-влиятелни са двете частни телевизии. Видът собственици, които притежават тези медийни компании, през годините се промени изключително много, припомни медийният експерт.

Според Весислава Антонова вече е много трудно да се развие една медийна компания и да се продаде на печалба. Затова и към медийните компании в момента добавиха и телекомите. Тези процеси управляват видимата част на кризите в медиите, каза Антонова. Тя посочи, че днес е невъзможно да се проследят отчетите на тези големи компании - финансовото здраве на медиите е много важно, за да могат журналистите да са спокойни. Това обаче днес не се случва, стана ясно още от думите на Антонова.

