Рекорден брой нови автомобили са купени в България през 2025: Александър Костадинов обяснява защо (ВИДЕО)

2025 се оказа рекордна с продадените близо 50 000 нови леки автомобила, а все повече хора осъзнават, че новите автомобили им излизат по-изгодно дългосрочно.

"Предишния рекорд беше през 2008 година, но ако сравним 2024 с 2025 година, ще видим, че продадените нови леки автомобили са с 6000 повече. Причините са основно две - от една страна хората имат по-голям доход, могат да си позволят нещо по-добро. Втората причина е свързана с това, че по-голяма част от хората виждат все повече ползи да си купят нов автомобил, пред това да вземат 5, 10 или 15 годишен", обясни Александър Костадинов, председател на управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители (ААП), в предаването "Студио Actualno".

Костадинов каза, че сред причините за това са намалените разходи при новите автомобили, свързани с гаранция, разход на гориво, екологичност, сигурност и безопасност.

"За миналата година най-търсените автомобили бяха тип кросоувър и SUV. Най-големият сегмент е C-SUV, тоест средноразмерни кросоувър автомобили. Вторият по големина сегмет е B-SUV, където са малко по-компактните кросоувър автомобили. Категорично тенденцията върви в посоката, в която върви и Европа, и все повече потребители търсят такъв тип автомобили отколкото седан, хечбек или дори комби", допълни Костадинов.

Въпреки това автомобилният парк у нас продължава да бъде сред най-старите и амортизирани в Европа, което се дължи основно на липсата на базова политика за ограничаване на силно замърсяващите автомобили. Това води до редица негативни ефекти като високи нива на замърсяване на въздуха и рекордни нива на смъртност при пътно-транспортни произшествия.

От ААП се надяват тенденцията за подновяване на автомобилния парк да се ускори през следващите години, чрез създаване на стратегия за трансформация на мобилността от страна на държавата.

Какво още разказа Александър Костадинов - вижте в интервюто.