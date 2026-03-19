19 март 2026, 12:24 часа
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 9 МИР - Кърджали

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 9 МИР - Кърджали за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. ИВАН ПЕТЕВ ДЕМЕРДЖИЕВ

2. ЕМИНЕ ФИКРИ ГЮЛЕСТАН

3. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД

4. БИСЕР КАМЕНОВ НИКОЛОВ

5. ГЮРСЕЛ ОСМАН ЕМИН

6. ГЕОРГИ БОГДАНОВ ЯНЕВ

7. ЕРОЛ ВЕЙСАЛ ХАДЖИВЕЙСАЛ

8. КОСТА ГЕОРГИЕВ БАТКОВ

9. ВЕНЦИСЛАВ МОМЧИЛОВ ТОПЧИЕВ

10. ВИТАН РАДКОВ ЧАУШЕВ

Яна Баярова Отговорен редактор
