Община Ардино отново обяви частично бедствено положение

21 февруари 2026, 10:23 часа 323 прочитания 0 коментара
Кметът на Община Ардино Изет Шабан за седми път от началото на годината обяви частично бедствено положение на територията на общината, предаде БНТ. Причината е покачването на нивото на река Арда и сериозно компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Непроходим мост, риск от наводнение

Вследствие на влошеното състояние на съоръжението мостът е станал непроходим, с което отново се прекъсва единствената транспортна връзка за жителите на шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Обявената мярка има за цел да гарантира сигурността и безопасността на населението в засегнатите райони. Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
